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Melikgazi'de sokak ortasında bıçaklı kavga: bir kişi ERÜ'ye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Bulvarı'nda çıkan kavgada M.A. bıçakla yaralandı; sağlık ekipleri müdahale ederek yaralıyı ERÜ Tıp Fakültesi'ne sevk etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:39

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Melikgazi'de sokak ortasında bıçaklı kavga: bir kişi ERÜ'ye kaldırıldı

Olayın gelişimi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi, Battalgazi Bulvarı üzerinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda taraflardan M.A., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesine kaldırdı. Yaralının genel sağlık durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma ve gözaltı işlemi:

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kolluk kuvvetleri olaya karışanların ifadelerini alıyor ve kavgaya neden olan hususları tespit etmeye çalışıyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI. OLAY YERİNE SAĞLIK...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI. OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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