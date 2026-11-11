Bayramhacı'da geleceğe nefes: fidanlar toprakla buluştu

Bayramhacı'da 11 Kasım etkinliğiyle fidanlar dikildi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bayramhacı'da düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş fidanları toprakla buluşturdu. Etkinliğin amacı, Kocasinan'ın saklı cenneti Bayramhacı'nın yeşil dokusunu güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmaktı.

etkinlik ve katılım:

Program, Kayseri Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin yanı sıra öğrenciler ve yerel halkın katılımıyla yürütülen etkinlikte fidanlara can suyu verildi ve hatıra fotoğrafları çekildi. Başkan Çolakbayrakdar, etkinliğin, Valilikle birlikte Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen beşinci etkinlik olduğunu belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

ağaçlandırma çalışmalarının geçmişi ve kapsamı:

Çolakbayrakdar, göreve başladıkları dönemde başlayan çalışmaların Yamula Barajı çevresinde Taşhan, Çevril, Kuşçu ve güzergâh üzerindeki bölgelerde başladığını, ardından Bayramhacı coğrafyasındaki uygulamalarla yolculuğun sürdüğünü hatırlattı. Ağaçlandırmanın tek seferlik bir iş olmadığını, dikilen fidanların bakımı, sulaması ve korunmasının uzun yıllar süren bir emek gerektirdiğini vurguladı. Bu sürecin, bazen bir neslin ömrünü aşan bir zaman dilimine yayıldığını ifade ederek, ağaçlandırmayı "gelecek nesillere bırakılan çok kıymetli bir miras" olarak tanımladı.

Başkan Çolakbayrakdar konuşmasında ayrıca Kayseri Valisi'nin şehre kazandırdığı hizmetlere dikkat çekti ve ağaçlandırma çalışmalarında emeği geçen Orman Bölge Müdürlüğü ile Orman İl Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Yamula ve Bayramhacı'daki çalışmaların şehrin hafızasında uzun süre yer alacağını söyledi.

valinin mesajı ve ulusal perspektif:

Vali Gökmen Çiçek konuşmasında, Bayramhacı'nın yeşillediğinde sunduğu estetik değeri ve bölgedeki tarihi dokuyu vurguladı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yoğun emek sarf ettiğini belirten Çiçek, kurumların Bayramhacı'yı pilot bölge olarak seçtiğini ve "dağ taş demeden" ağaçlandırma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Vali Çiçek ayrıca ülke genelindeki yeşil alan artışına dikkat çekti: Türkiye'nin dünyada yeşil alanları en çok artıran üçüncü, Avrupa'da ise birinci ülke konumunda olduğuna işaret etti ve Kayseri'nin de yeşil alanları artıran iller arasında üst sıralarda yer aldığını aktardı. Konuşmasında dinî ve kültürel referanslarla ağaç dikmenin önemini hatırlatarak, Peygamberimizin öğretilerine atıfta bulundu. Bölge müdürlüğünün kısa sürede 2 milyonun üzerinde ağaç diktiğini söyleyerek emeğe teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek, Başkan Çolakbayrakdar ve protokol üyeleri katılımcılarla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlik, fidanlara can suyu verilmesi ve toplu hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Etkinlik, bölgedeki ağaçlandırma çabalarının sürekliliğini simgeleyerek, Bayramhacı'nın yeşil kimliğinin güçlendirilmesine dönük somut bir adım olarak kayda geçti. Yetkililer, dikilen fidanların bakımının takip edileceğini ve çalışmaların ilerleyen yıllarda genişleyerek sürdürüleceğini ifade etti.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA KAYSERİ VALİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE BAYRAMHACI’DA DÜZENLENEN AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİNE KATILDI. KOCASİNAN’IN SAKLI CENNETİ BAYRAMHACI’NIN YEŞİL DOKUSUNU GÜÇLENDİRMEK VE GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE BIRAKMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA, PROTOKOL ÜYELERİ, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE VATANDAŞLAR FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU. PROGRAMDA KONUŞAN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ GELECEĞE YAPILAN EN DEĞERLİ YATIRIMLARDAN BİRİ OLDUĞUNU VURGULADI.