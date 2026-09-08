Adnan Menderes Üniversitesi diş hekimliği fakültesi 2025'te 119 yeni hekim mezun etti

Eğitim modeli ve mezunlar:

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında lisans programını başlattı ve bugüne kadar 500'ün üzerinde diş hekimi yetiştirdi. 2025 yılı eğitim faaliyetlerinin sonucu olarak fakülte 103 lisans ve 16 uzmanlık öğrencisini mezun etti.

Klinik eğitim süreçleri:

Öğrenciler beş yıllık eğitim boyunca teorik bilginin yanı sıra yoğun uygulamalı ortamlarda yetiştiriliyor. Klinik öncesi dönemde fantom laboratuvarlarında temel mesleki beceriler geliştirilirken, üçüncü sınıftan itibaren klinik gözlem ve tedavi uygulamalarına başlanıyor. Dördüncü sınıfta disiplin temelli klinik eğitim veriliyor; beşinci sınıfta ise farklı diş hekimliği branşlarının bir arada yürütüldüğü Entegre Klinik Eğitim Modeli ile kapsamlı uygulama deneyimi sağlanıyor.

Hasta çeşitliliği ve uygulama olanakları:

Aydın merkezinin yanı sıra çevre illerden gelen hasta başvuruları, öğrencilere farklı yaş grupları ve çeşitli klinik ihtiyaçlara sahip vakalar üzerinden geniş bir deneyim olanağı sunuyor. Klinik eğitim altyapısına eklenen 25 diş ünitesinden oluşan Entegre Klinik, uygulama kapasitesini artırdı; yapılan düzenlemelerle öğrenci başına düşen ünite sayısı yaklaşık iki katına çıkarıldı ve öğrenciler farklı branşlardaki tedavi süreçlerini bir arada gözlemleme imkânı buluyor.

Sağlık hizmetleri, teknoloji ve eğitim yenilikleri:

Fakültenin sunduğu hizmetler arasında genel anestezi altında gerçekleştirilen diş tedavileri öne çıkıyor. Bu uygulamalar haftanın beş günü sürüyor ve genel anestezi uygulanan oda sayısı birden ikiye çıkarıldı; bu sayede daha fazla hastaya erişim ve artan tedavi kapasitesi hedefleniyor. Genel anestezi uygulamaları aynı zamanda lisans ve uzmanlık öğrencileri için özel hasta değerlendirmesi, tedavi planlaması ve multidisipliner çalışma deneyimi sağlayan önemli bir eğitim alanı oluşturuyor.

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ entegrasyonu:

Fakültenin öğretim programı, güncel teknolojik gelişmelere paralel olarak güncelleniyor. Öğrenciler ağız içi tarayıcı kullanarak dijital ölçü alma uygulamalarını öğreniyor; böylece geleneksel ölçü yöntemleriyle birlikte dijital ölçü teknolojileri de uygulamalı biçimde ediniliyor. Ayrıca fakülte, yapay zekânın tanı, görüntüleme, tedavi planlaması ve klinik karar destek süreçlerindeki potansiyeline yönelik farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Dijital altyapının geliştirilmesi kapsamında bir sonraki adım olarak dijital klinik oluşturulması planlanıyor; hedef, CAD/CAM ve dijital ölçü süreçlerini eğitim ve klinik hizmetlere daha kapsamlı entegre etmek.

İletişim eğitimi, tercih sonuçları ve stratejik hedefler:

Fakültenin eğitim yaklaşımı teknik ve klinik becerilerin ötesinde, güçlü iletişim yetkinliklerini de kapsıyor. Öğretim programına hastalar ve meslektaşlarla etkili iletişim kurmaya yönelik dersler eklendi; amaç, öğrencilerin hasta ihtiyaçlarını doğru anlaması, tedavi süreçlerini açıkça iletmesi ve ekip çalışmasına uygun iletişim kurabilmesidir.

YKS tercih verileri ve programın konumu:

ADÜ Diş Hekimliği Programının tercih edilirliği YKS sonuçlarına da yansıdı. 2025 YKS sonuçlarında 60 kişilik kontenjanın tamamı doldu ve programa yerleşen öğrencinin başarı sırası 30.058 olarak kaydedildi. 2024'te bu başarı sırası 34.778 iken 2025'te 30.058'e yükselmesi program talebinin güçlendiğini gösteriyor. 2026 yerleştirme sonuçlarında ise 54 kişilik kontenjanın tamamı doldu ve başarı sırası 30.428 olarak gerçekleşti; bu veriler programın Türkiye'deki diş hekimliği programları arasında rekabetçi bir konumda olduğunu ortaya koyuyor.

Stratejik plan ve gelecek hedefleri:

Fakültenin hedefleri, mevcut eğitim ve sağlık hizmeti kapasitesini genişletmenin ötesine geçiyor. ADÜ 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların güçlendirilmesi, fiziksel altyapının iyileştirilmesi ve eğitim programının ulusal düzeyde akreditasyonunun sağlanması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Bu adımlar, fakültenin hem öğrenci eğitiminde kaliteyi yükseltmeyi hem de sunduğu sağlık hizmetlerini genişletmeyi amaçladığını gösteriyor.

ADÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2025 YILINDA 103 LİSANS, 16 UZMANLIK ÖĞRENCİSİNİ MEZUN ETTİ