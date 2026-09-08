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Hafızlar Medine yolcusu: Tokatlı ailelerin duygulu vedası

Tokat'ta yürütülen proje kapsamında hafızlık belgeli 190 öğrenci, ailelerin katıldığı törenle dualarla Medine'ye uğurlandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hafızlar Medine yolcusu: Tokatlı ailelerin duygulu vedası

Tokat'tan kutsal topraklara uğurlama

Tokat Valiliği, Tokat İl Müftülüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tokat Şubesi iş birliğiyle yürütülen 'Hafız Oluyorum, Umreye Gidiyorum' projesi kapsamında 190 hafız, kutsal topraklara gönderildi. Öğrenciler, Tokat Havalimanı'ndan gerçekleştirilen direkt uçuşla Medine'ye hareket etti.

uğurlama töreninde duygulu anlar:

Tokat Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programına hafızların aileleri, yakınları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından hafızlar, tören alanında yakınlarıyla vedalaştı; bazı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler, direkt uçuşla Medine'ye gönderildi ve umre ibadetini tamamladıktan sonra yurda dönecekler.

müftünün açıklaması:

Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, program hakkında yaptığı açıklamada projeyi başlatma gerekçelerini anlattı. Yapıcı, birkaç sene önce alınan kararla hafızlık belgesi alan tüm öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'in vahyolunduğu topraklara gönderilmesinin amaçlandığını belirtti. "Bugün burada 2025 yılının son döneminde ve 2026 yılında hafız olmuş evlatlarımızı, öğrencilerimizi kutsal topraklara gönderiyoruz. Bu öğrencilerimiz bütün insanlığın zifiri karanlıkta boğuştuğu bu dönemde kötülükler, yanlışlar ve bütün isyanlarla birlikte bu çocukları yürüyen Kur'an olarak adeta tekrar memleketlerine dönecekler. Amacımız bu çocuklarımızı teşvik etmekti. Her sene hafız sayısı artıyor" dedi.

Hafızlık belgesini hak kazanan çocuklar ise Peygamber efendimizin çocukluğunun geçtiği topraklara, çocuk yaşta gittikleri için duydukları mutluluğu dile getirdi.

TOKAT&#039;TA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN 190 ÖĞRENCİ, UMRE ÖDÜLÜ KAPSAMINDA TOKAT HAVALİMANI&#039;NDAN...

TOKAT'TA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN 190 ÖĞRENCİ, UMRE ÖDÜLÜ KAPSAMINDA TOKAT HAVALİMANI'NDAN DÜZENLENEN DİREKT UÇUŞLA MEDİNE'YE UĞURLANDI. AİLELERİN DE KATILDIĞI UĞURLAMA TÖRENİNDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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