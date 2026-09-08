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Tokat'tan dualarla uğurlanan 190 hafız Medine'ye doğru yola çıktı

Tokat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 190 öğrenci, aileleriyle vedalaşarak Tokat Havalimanı'ndan düzenlenen direkt uçuşla Medine'ye uğurlandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tokat'tan dualarla uğurlanan 190 hafız Medine'ye doğru yola çıktı

Tokat'tan dualarla uğurlama töreni

Tokat'ta hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 190 öğrenci, "Hafız Oluyorum, Umreye Gidiyorum" projesi kapsamında kutsal topraklara gönderildi. Organizasyon, Tokat Valiliği, Tokat İl Müftülüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tokat Şubesi iş birliğiyle yürütüldü.

uğurlama töreninde duygusal anlar:

Tokat Havalimanı'nda düzenlenen törene hafızların aileleri, yakınları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Programa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanırken, alanda yapılan dualar eşliğinde vedalaşma anları yaşandı. Birçok aile üyesinin gözyaşlarını tutamadığı ve öğrencilerle son kez sarılarak vedalaştığı görüldü.

İşlemleri tamamlanan hafızlar, Tokat Havalimanından gerçekleştirilen direkt uçuşla Medine'ye hareket etti. Öğrenciler umre ibadetini yerine getirdikten sonra yurda dönecekler.

projenin amacı ve Müftü'nün açıklaması:

Program hakkında bilgi veren Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, projenin geçmişine ve hedeflerine değindi. Yapıcı şunları söyledi: "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğü olarak bundan birkaç sene önce bir karar aldık. Hafızlık belgesi alan tüm öğrencilerimizi Kur’an-ı Kerim’in vahyolunduğu o topraklara göndermeyi istedik. Bugün burada 2025 yılının son döneminde ve 2026 yılında hafız olmuş evlatlarımızı, öğrencilerimizi kutsal topraklara gönderiyoruz. Bu öğrencilerimiz bütün insanlığın zifiri karanlıkta boğuştuğu bu dönemde kötülükler, yanlışlar ve bütün isyanlarla birlikte bu çocukları yürüyen Kur’an olarak adeta tekrar memleketlerine dönecekler. Amacımız bu çocuklarımızı teşvik etmekti. Her sene hafız sayısı artıyor".

Hafızlık belgesini hak eden çocuklar, Peygamber Efendimizin çocukluğunun geçtiği topraklara çocuk yaşta gitmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tören ve uğurlama, hem katılımcılar hem de aileler için duygusal ve anlamlı anlar olarak kaydedildi.

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Tokat'ta 190 hafız dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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