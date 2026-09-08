Kırıkkale'de çocukların ilk adımı: Pevrul Kavlak Gündüz Bakımevi açıldı

Pevrul Kavlak gündüz bakımevi hizmete girdi

Kırıkkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen Pevrul Kavlak Gündüz Bakımevi, düzenlenen törenle çocuklara hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, merkezde verilecek okul öncesi eğitimin ve sağlıklı oyun olanaklarının çocukların gelişimini destekleyeceğini vurguladı.

Tesisin fiziksel özellikleri:

Binanın iki katlı olduğu ve her katın 454 metrekare kullanım alanına sahip olduğu belirtildi. Toplamda 908 metrekare kapalı alana yayılan merkezde 7 modern etkinlik sınıfı, 2 uyku odası, kapalı ve açık oyun alanları, bir amfi ve 60 öğrenci kapasiteli yemek salonu bulunuyor. Ayrıca merkez, 750 metrekarelik bir bahçeye ve bu bahçede yer alan 120 metrekarelik oyun alanına sahip.

Bu düzenlemelerle çocukların hem eğitim hem de sosyal gelişimlerinin güvenli bir ortamda destekleneceği ifade edildi.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Tören sırasında konuşan Başkan Önal, merhum Pevrul Kavlak’ın insanı, emeği ve memleketi önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini belirterek Pevrul Kavlak’ın mirasının ailesi tarafından yaşatıldığını ifade etti. Önal, Pevrul Kavlak için "Pevrul Kavlak Başkanımız, insanı yaşatmayı, emeği yüceltmeyi ve memlekete hizmet etmeyi kendisine ilke edinmiş, Kırıkkale’mizin çok kıymetli bir emanetiydi. Ne mutlu ki onun ardında bıraktığı bu güzel miras, evlatlarının yüreğinde yaşamaya devam ediyor" sözlerini kullandı.

Önal, ayrıca "Bu alanlarda çocuklarımız hem eğitim alacak hem oynayacak hem de güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişecekler. Yasemin Hanım’ın ve Kavlak ailesinin bu anlamlı desteği sayesinde çocuklarımız burada güvenle büyüyecek" ifadeleriyle merkezin önemine dikkat çekti.

Açılışa; CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, merhum Pevrul Kavlak’ın ailesi, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Törenin ardından katılımcılar merkezi gezerek sınıflar, oyun alanları ve diğer bölümler hakkında bilgi aldı.

Yeni gündüz bakımevi, kentte okul öncesi eğitime yapılan yatırımların bir parçası olarak tanımlanıyor ve yetkililer, merkezin çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda ilk adımlarını atmalarına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Kırıkkale'de çocuklar için yeni eğitim yuvası: Pevrul Kavlak Gündüz Bakımevi açıldı