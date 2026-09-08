Dolar 48,4548 +0,04%
Euro 56,3351 +0,13%
Bist 14.134,24 -0,12%
Altın Gram 6.927,01 -0,67%
EUR/USD 1,1621 -0,03%
Brent Petrol 98,53 +2,34%
--°

Okula dönüş heyecanı Atapark'ta festivalle karşılanacak

Ataşehir Belediyesi, 12-13 Eylül 2026'de Atapark'ta ücretsiz Okula Dönüş Festivaliyle öğrencilere neşeli bir başlangıç sunacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okula dönüş heyecanı Atapark'ta festivalle karşılanacak

Okula dönüş coşkusu Ataşehir'de

Ataşehir Belediyesi, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrencilere sıcak ve eğlenceli bir karşılama hazırlıyor. Amaç, yeni eğitim-öğretim dönemine geçişi kolaylaştırmak ve çocukların okula uyum süreçlerine olumlu bir başlangıç sunmak. Etkinlik, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde, Atatürk Mahallesi Atapark - Golf Parkı yanında gerçekleşecek.

Programda neler var:

Festival iki gün boyunca canlı müzik konserleri, sihirbaz gösterileri, jonglör ve tahta bacak performansları ile renkli sahne etkinlikleri sunacak. Ayrıca bubble show, maskotlar ve sürpriz aktiviteler çocukların ilgisini çekecek şekilde programlandı. Katılımcılar şişme oyun grupları ve farklı oyun alanlarında vakit geçirirken, aileler de etkinlik atmosferinde buluşma fırsatı yakalayacak.

Katılım bilgileri ve saatler:

Etkinlik her iki gün 13.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Festivalde yaş sınırlaması yok ve katılım ücretsiz. Aileleriyle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm çocuklar davetli.

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, öğrencilerin okula dönüş heyecanını paylaşmak ve okul rutinine adaptasyonlarını desteklemek üzere planlandı; katılımcılara hem eğlence hem de sosyal etkileşim fırsatı sağlamayı hedefliyor.

ÖĞRENCİLER YENİ DÖNEME &quot;OKULA DÖNÜŞ FESTİVALİ&quot; İLE MERHABA DİYECEK

ÖĞRENCİLER YENİ DÖNEME "OKULA DÖNÜŞ FESTİVALİ" İLE MERHABA DİYECEK

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkkale'de çocukların ilk adımı: Pevrul Kavlak Gündüz Bakımevi açıldı
images

Adnan Menderes Üniversitesi diş hekimliği fakültesi 2025'te 119 yeni hekim mezun...
images

Sakarya SAMEK’te 15 merkezde 100'den fazla branşla yeni eğitim dönemi başlıyor
images

Boyabat'ta yeni okul: öğrenciler için modern eğitim alanı hedefleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de çocukların ilk adımı: Pevrul Kavlak Gündüz Bakımevi açıldı

Mardin Artuklu'da öğrenci servisi devrildi: 13 öğrenci yaralandı

Görele'de görevli din görevlisi dereye uçan araçta hayatını kaybetti

Samsun'da apartman dairesine düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı