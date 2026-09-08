Okula dönüş heyecanı Atapark'ta festivalle karşılanacak

Okula dönüş coşkusu Ataşehir'de

Ataşehir Belediyesi, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrencilere sıcak ve eğlenceli bir karşılama hazırlıyor. Amaç, yeni eğitim-öğretim dönemine geçişi kolaylaştırmak ve çocukların okula uyum süreçlerine olumlu bir başlangıç sunmak. Etkinlik, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde, Atatürk Mahallesi Atapark - Golf Parkı yanında gerçekleşecek.

Programda neler var:

Festival iki gün boyunca canlı müzik konserleri, sihirbaz gösterileri, jonglör ve tahta bacak performansları ile renkli sahne etkinlikleri sunacak. Ayrıca bubble show, maskotlar ve sürpriz aktiviteler çocukların ilgisini çekecek şekilde programlandı. Katılımcılar şişme oyun grupları ve farklı oyun alanlarında vakit geçirirken, aileler de etkinlik atmosferinde buluşma fırsatı yakalayacak.

Katılım bilgileri ve saatler:

Etkinlik her iki gün 13.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Festivalde yaş sınırlaması yok ve katılım ücretsiz. Aileleriyle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm çocuklar davetli.

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, öğrencilerin okula dönüş heyecanını paylaşmak ve okul rutinine adaptasyonlarını desteklemek üzere planlandı; katılımcılara hem eğlence hem de sosyal etkileşim fırsatı sağlamayı hedefliyor.

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