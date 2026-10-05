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ADÜ'de kampüse hızlı adaptasyon hedefli oryantasyonlar devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 2026-2027 dönemi kayıtlı yeni öğrencilere yönelik oryantasyonlarda akademik süreçler, staj ve sosyal yaşam anlatılıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

ADÜ'de kampüse hızlı adaptasyon hedefli oryantasyonlar devam ediyor

ADÜ'de yeni kayıtlı öğrencilere yönelik oryantasyonlar sürüyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2026-2027 Akademik Yılı kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için fakülte ve meslek yüksekokullarında oryantasyon ve bilgilendirme etkinliklerine devam ediyor. Programlar, öğrencilerin üniversite ortamına hızlı ve bilinçli uyum sağlamasını amaçlıyor.

Bilgilendirme oturumlarının içeriği:

Bu kapsamda Eğitim Fakültesi, Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulunda yeni öğrencilere yönelik oturumlar düzenlendi. Etkinliklerde ders işleyişi, sınav süreçleri, çift anadal ve yandal olanakları, OBİS sistemi kullanımına ilişkin bilgiler ile staj uygulamaları hakkında ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

Ayrıca öğrencilere üniversitenin sunduğu danışmanlık hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampüs içi olanaklar tanıtıldı. Sunumlar ve uygulamalı yönlendirmelerle katılımcıların akademik hayata adaptasyonuna katkı sağlanması hedeflendi.

Amaç, yöntem ve kapanış:

Programların temel hedefi; öğrencilerin akademik süreçlere ilişkin bilinçlenmesini, kampüs yaşamına uyumunu kolaylaştırmayı ve sosyal farkındalık kazandırmayı desteklemek. Oryantasyonlarda soru-cevap bölümleriyle katılımcıların merak ettikleri konulara doğrudan yanıt verildi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme oturumları, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi; üniversite genelinde devam eden oryantasyon faaliyetlerinin dönem başında öğrencilerin eğitim-öğretime hazır hale gelmesine katkı sunması öngörülüyor.

ADÜ’DE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ORYANTASYON VE BİLGİLENDİRME PROGRAMLARI SÜRÜYOR

ADÜ’DE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ORYANTASYON VE BİLGİLENDİRME PROGRAMLARI SÜRÜYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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