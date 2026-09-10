ADÜ'de oryantasyonla ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin akademik uyumu pekiştiriliyor

ADÜ oryantasyonuyla akademik hayata geçiş destekleniyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde düzenlenen oryantasyon programları, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerine adaptasyonunu güçlendirmeyi amaçladı. Fakültede gerçekleştirilen oturumlarda öğrencilere akademik işleyiş hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Program kapsamı:

Etkinliklerde ders ve kurul programları, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile öğrencinin sahip olduğu sorumluluklar anlatıldı. Ayrıca öğrencilerin akademik süreçlerde yararlanabileceği eğitim imkanları ve destek hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Hedefler ve yönlendirmeler:

Program ile öğrencilerin akademik süreçlere ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması, eğitim faaliyetlerine daha etkin katılımlarının sağlanması ve fakülte ortamına uyumlarının güçlendirilmesi hedeflendi. Oturumlarda öğrencilerin merak ettiği sorular ele alınarak yönlendirmeler sağlandı.

Gerçekleştirilen oryantasyonların amacı, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencilerinin eğitim hayatına daha hızlı adapte olmaları ve akademik beklentileri daha iyi kavrayarak fakülte içindeki etkinliklere katılımlarını artırmaktır.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NDE DÖNEM 2 VE DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK SÜREÇLERE UYUMUNU DESTEKLEMEK AMACIYLA ORYANTASYON PROGRAMLARI DÜZENLENDİ.