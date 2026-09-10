Bayburt’ta sağlık haftasında kanserde erken teşhise odaklanan saha çalışması

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" temasıyla Bayburt’ta kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı önünde kurulan stantta vatandaşlara erken teşhisin önemi anlatıldı ve toplum tabanlı taramaların yaygınlaştırılması hedeflendi.

kit dağıtımı ve hedef gruplar:

Çalışmada, 50-70 yaş arası vatandaşlara kolorektal kanser taramasında kullanılan Gaitada Gizli Kan (GGK) test kitleri dağıtıldı. Vatandaşlara test sonuçlarının değerlendirilmesi için Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi ve KETEM ile iletişime geçmeleri bildirildi.

kadın sağlığı taramaları ve yönlendirme:

Ayrıca kadınlara yönelik taramalar için yönlendirmeler yapıldı: 30-65 yaş arasındaki kadınlar rahim ağzı kanseri taraması, 40-69 yaş arasındaki kadınlar ise meme kanseri taramaları için ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere KETEM'e yönlendirildi.

bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları:

Stantta kanserden korunma ve erken teşhise ilişkin broşürler dağıtıldı; sağlık ekipleri vatandaşların sorularını yanıtladı. Ekipler, düzenli kontrollerin hastalıkların erken aşamada tespit edilmesindeki önemini vurguladı ve tarama programlarına katılım çağrısı yaptı.

Yapılan saha çalışması, yerel sağlık kurumlarıyla koordinasyon içinde toplum tabanlı kanser taramalarını yaygınlaştırmayı ve farkındalığı artırmayı amaçladı. Vatandaşlar, tarama sonuçları ve ücretsiz hizmetler hakkında yönlendirme için belirtilen birimlerle iletişime geçmeye davet edildi.

BAYBURT’TA KANSER TARAMALARINA YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ