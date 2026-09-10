Hastane koridorunda halk sağlığı bilinci güçlendirildi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, 3–9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında hastane bekleme alanında "Her Gün Halk Sağlığı" yaklaşımıyla bir bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşları uygun sağlık hizmetlerine yönlendirmek amacıyla düzenlendi.

standta sunulan hizmetler:

Standta Düzce Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi personeli görev aldı. Vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri anlatıldı, sağlık riskleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve yönlendirmeler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında kan basıncı ölçümleri bedelsiz yapıldı; sağlıklı yaşam, obezitenin önlenmesi, hipertansiyon ve kronik hastalık riskleri hakkında bilgilendirme sağlandı. Tütün kullanımına yönelik farkındalık için ise karbonmonoksit (CO) ölçümleri gerçekleştirildi ve sigara kullananlara tütünün sağlık etkileri anlatılarak sigara bırakma poliklinikleri ile danışmanlık hizmetleri tanıtıldı. Sigarayı bırakmak isteyenler ilgili hizmetlere yönlendirildi.

kanser taramaları ve iş birliğinin önemi:

Standta kanserden korunma ve erken tanının önemi de vurgulandı. Vatandaşlara ulusal kanser tarama programları hakkında bilgi verildi; meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik ücretsiz tarama hizmetleri anlatıldı ve uygun yaş grubundaki bireylerin Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve KETEM gibi birimlerden yararlanabilecekleri hatırlatıldı.

Bu etkinlikle toplumun koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalığının artırılması, hastalık risklerinin erken dönemde belirlenmesi ve vatandaşların uygun sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi hedeflendi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sunduğu vurgulandı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İLE DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE "3–9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI" KAPSAMINDA, TOPLUMSAL BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK OLUŞTURMA STANDI KURULDU.