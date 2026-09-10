boyunda şişlikte dikkat: tiroit nodüllerinde risk nasıl belirlenir

tiroit nodüllerinde neden ayrıntılı değerlendirme gerekir:

Tiroit nodülleri tiroit bezi içinde sık görülen oluşumlardır; tek veya çok sayıda nodül halinde ortaya çıkabilir. Çoğu nodül belirti vermeden tesadüfen saptanır ve nodül tespit edilmesi tek başına kanser anlamına gelmez. Ancak bazı klinik bulgular ve ultrasonografik özellikler, daha ayrıntılı inceleme gerektirebilir.

Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. İlker Murat Arer, nodüllerin değerlendirilmesinde yalnızca boyutun değil, yapısal özelliklerin de önem taşıdığını vurguluyor. Prof. Dr. Arer, "Tiroit nodüllerinde değerlendirme yapılırken nodülün boyutu, ultrasonografik görünümü ve zaman içerisindeki değişimi birlikte ele alınır. Nodülün sınırlarının düzensiz olması, bazı kalsifikasyonların bulunması, yapısal özellikleri ve çevre dokularla ilişkisi kanser açısından risk değerlendirmesinde önem taşır. Bunun yanında kısa sürede belirgin büyüme gösteren nodüller, boyunda lenf bezi büyümesi, ses değişikliği, yutma veya nefes alma güçlüğü gibi bulguların eşlik ettiği durumlarda daha ayrıntılı inceleme gerekebilir. Ailede tiroit kanseri öyküsü bulunması ve geçmişte boyun bölgesine radyasyon alınmış olması da değerlendirmede dikkate alınan risk faktörlerindendir." şeklinde konuştu.

ultrasonografinin rolü:

Ultrasonografi, tiroit nodüllerinin değerlendirilmesinde temel görüntüleme yöntemidir. Ultrason ile nodülün boyutu, yapısı, sınırları ve çevre dokularla ilişkisi ayrıntılı şekilde incelenebilir; aynı seansta boyundaki lenf nodları hakkında da bilgi edinilir. Ultrason bulgularında şüpheli özellikler varsa ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) gündeme gelir.

İİAB kararında her nodül için biyopsi yapılması gerekmez; karar nodülün ultrasonografik görünümü, boyutu ve hastanın taşıdığı risk faktörleri göz önünde bulundurularak verilir. Biyopsi sonuçlarına göre nodülün takip edilmesi ya da cerrahi tedavinin değerlendirilmesi söz konusu olabilir.

büyüme, bası belirtileri ve cerrahi değerlendirme:

Tiroit nodülleri büyüyerek çevre dokulara bası yapabilir; bu durumda boyunda dolgunluk veya basınç hissi, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve nadiren nefes almada zorlanma gibi şikâyetler ortaya çıkar. Bu belirtiler tek başına kanser göstergesi olmasa da nodülün büyüklüğü ve çevre dokularla ilişkisi benzer yakınmalara neden olabilir.

Bazı nodüller tiroit hormon üretimini etkileyerek çarpıntı, terleme, ellerde titreme ve kilo kaybı gibi bulgulara yol açabilir. Prof. Dr. İlker Murat Arer, cerrahi kararının nodülün özelliklerine ve hastanın klinik durumuna göre belirlendiğini belirterek, "Kanser şüphesi bulunan nodüllerin yanı sıra büyüyerek çevre dokulara baskı yapan veya hormon üretiminde değişikliğe neden olan bazı nodüllerde de cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Bununla birlikte her tiroit nodülü için cerrahi uygulanması gerekmez. Takip, biyopsi veya cerrahi seçeneklerinden hangisinin uygun olduğu, yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenir" dedi.

Prof. Dr. Arer sözlerini şu uyarıyla noktaladı: "Özellikle boyunda yeni ortaya çıkan veya büyüyen bir şişlik, kalıcı ses değişikliği, yutma ya da nefes alma güçlüğü gibi belirtiler bulunduğunda tıbbi değerlendirme yapılması önem taşır." Bu nedenle şüpheli belirtiler görüldüğünde ultrason ve klinik değerlendirmenin birlikte yapılması önceliklidir.

PROF. DR. İLKER MURAT ARER