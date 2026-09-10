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Külhöyük'ün topraklarında 4 bin yıllık sevgi çiçeği izi

Külhöyük kazılarında 4 bin yıllık bir Hitit kabında, yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Külhöyük'ün topraklarında 4 bin yıllık sevgi çiçeği izi

Külhöyük kazısında yeni flora kanıtı:

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki 5 bin yıllık Hatti ve Hitit yerleşimi Külhöyükte yürütülen kazılarda, arkeobotanik çalışmalar önemli bir bulguya ulaştı. Kazılarda açığa çıkarılan bir Hitit kabının içinde, günümüzde yalnızca Ankara Gölbaşı’nda yetişen endemik bitki Sevgi Çiçeğine ait bilinen en eski tohum kalıntıları saptandı. Buluntu, bölgenin binlerce yıldır süregelen bitki örtüsü ve yerel ekosisteminin sürekliliğine ilişkin yeni veriler sunuyor.

Sevgi Çiçeği ve tarihsel bağları:

Bulunanan tohum kalıntıları, Centaurea cinsine ait yerel bir türün geçmişte de aynı coğrafyada yaşadığını gösteriyor. Bugün koruma altında olan ve Gölbaşı Belediyesi'nin başvurusu sonucunda 2019 yılında coğrafi işaret alan Sevgi Çiçeği (Centaurea), Külhöyük buluntusuyla flora tarihine doğrudan bağlandı. Bu türün binlerce yıllık varlığını belgeleyen kanıtlar, Anadolu'nun bitki çeşitliliğinin uzun dönemli izlerini takip etmek açısından değerlendirilecek.

Kazı çalışması ve bilimsel boyut:

Çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde sürdürülüyor. Projeyi yürüten ekip, Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin'in başkanlığında Külhöyük'ün arkeolojik katmanlarını belgelemeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Ankara’nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük’te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz' diyerek bulgunun önemine vurgu yaptı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile uzman ekiplere teşekkür etti.

Arkeobotanik veriler, sadece arkeolojik değil aynı zamanda biyocoğrafik çerçevede de değerlendirilerek, yerel endemik türlerin tarihçesini daha ayrıntılı biçimde ortaya koyacak. Külhöyük'te tespit edilen bu 4 bin yıllık tohum kalıntıları, hem bölgesel koruma politikaları hem de Anadolu florasının bilimsel çalışmaları için yeni bir referans oluşturuyor.

ANKARA’NIN GÖLBAŞI İLÇESİNDEKİ 5 BİN YILLIK HATTİ VE HİTİT KENTİ KÜLHÖYÜK’TE YÜRÜTÜLEN KAZILARDA...

ANKARA’NIN GÖLBAŞI İLÇESİNDEKİ 5 BİN YILLIK HATTİ VE HİTİT KENTİ KÜLHÖYÜK’TE YÜRÜTÜLEN KAZILARDA, 4 BİN YILLIK BİR HİTİT KABININ İÇERİSİNDE BUGÜN DÜNYADA YALNIZCA ANKARA GÖLBAŞI’NDA YETİŞEN ENDEMİK SEVGİ ÇİÇEĞİ’NİN BİLİNEN EN ESKİ TOHUM KALINTILARI TESPİT EDİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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