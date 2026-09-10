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Uydudan görünür Adana yangını dumanı kent yaşamını olumsuz etkiledi

Kozan'dan Aladağ ve İmamoğlu'ya yayılan orman yangını, uydu görüntülerinde görülecek geniş duman bulutuna yol açtı; Adana'da hava kalitesi ciddi şekilde bozuldu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:35

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Uydudan görünür Adana yangını dumanı kent yaşamını olumsuz etkiledi

yangının yayılımı ve uydu görüntüleri:

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan ve Aladağ ile İmamoğlu'na yayılan orman yangını, yalnızca yerel ölçekte değil uydu görüntülerinde de izlenebilecek genişlikte duman oluşturdu. Kent merkezinde hissedilen is kokusu ve artan hava kirliliği, yangının kapsamının hem yerleşim alanlarına hem de atmosferik düzeyde etkili olduğunu gösteriyor. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, hava kirliliğinin uydu fotoğraflarında açıkça görülebildiğini ve bunun şehir içi hava kalitesini 'baştan sona son derece olumsuz' hale getirdiğini belirtiyor.

uzmanın değerlendirmesi:

Prof. Dr. Başıbüyük, orman yangınlarının oluşturduğu duman ve kirleticilerin özellikle çocuklar, bebekler, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar için ciddi sağlık riski taşıdığını vurguluyor. Uzmanın ifadelerine göre, yangın kaynaklı kirleticiler geniş alanlara yayılarak şehir üzerinde belirgin bir hava kalitesi düşüşü yaratıyor; bu nedenle pencerelerin kapalı tutulması gibi basit önlemler sıkça tavsiye ediliyor. Bununla birlikte Başıbüyük, şu an için pencerelerin kapatılmasını gerektirecek düzeyde bir tavsiyenin her yerde eşit olarak geçerli olmadığını da ifade ediyor.

insan kaynaklı faktörler ve toplum tepkisi:

Başıbüyük, orman yangınlarının pek çok çevresel zarara yol açtığını; toprağa, su kaynaklarına, canlılara ve doğrudan insanlara zarar verdiğini belirterek, son yıllarda artan sıcaklıklar ve meteorolojik koşulların yangınları kontrol etmeyi zorlaştırdığını söyledi. Uzman ayrıca vatandaşlara sigara izmariti, cam atıkları, uygunsuz piknik ve anız yakma gibi risklere karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu ve ülkedeki orman yangınlarının yüzde doksanının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Yangından etkilenen vatandaşlar da yoğun dumanı hissettiklerini, yangının çevre ve günlük yaşam üzerindeki etkilerinin uzun süre hissedileceğini vurguluyor. Vatandaş Savaş Sözcü, yangının söndürülse bile çevresel zararın kalıcı olduğunu belirtirken, Mina Erdem ise halkta bilinçsizlik nedeniyle yangınların daha da yaygınlaştığını söyleyerek temizlik ve dikkat çağrısında bulundu. Her iki görüş de, hem bireysel önlemlerin hem de caydırıcı uygulamaların önemine işaret ediyor.

ADANA’NIN KOZAN’DA İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, KENT MERKEZİNDE HAVA KALİTESİNİ...

ADANA’NIN KOZAN’DA İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, KENT MERKEZİNDE HAVA KALİTESİNİ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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