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ADÜ'de yeni öğrencilere yönelik kapsamlı oryantasyon ve bilinçlendirme programları

ADÜ'de 5-9 Ekim 2026'da düzenlenen oryantasyonlarda öğrencilere akademik süreçler, dijital güvenlik, trafik ve uyuşturucu farkındalığı anlatıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

ADÜ'de yeni öğrencilere yönelik kapsamlı oryantasyon ve bilinçlendirme programları

oryantasyon programları ve amaçları:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2026-2027 Akademik Yılı kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için fakülte ve meslek yüksekokullarında kapsamlı oryantasyon ve bilgilendirme programları yürütüyor. Programların temel hedefi, öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlaması ve akademik süreçler hakkında doğru bilgi edinmelerinin sağlanması olarak açıklandı.

5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu ve Sultanhisar Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen etkinliklerde hem akademik hem de sosyal destek mekanizmaları tanıtıldı.

dijital güvenlik, sanal bahis ve kumarla mücadele:

Program çerçevesinde öğrencilere OBİS sistemi, danışmanlık hizmetleri, çift anadal ve yandal imkanları ile staj uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bunun yanı sıra dijital ortamlarda karşılaşılabilecek risklere dikkat çekilerek güvenli kullanım konusunda farkındalık artırıldı.

Merkez Kampüste Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM) tarafından düzenlenen seminerlerde, Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Biriminden Siber Güvenlik Uzmanı Uğur Bulut öğrencilere çevrim içi tehditler ve korunma yöntemlerini aktardı. Ayrıca "Güvenli Kampüs Güvenli Gelecek" başlığı altında sanal bahis, kumar ve güvenli bankacılık konularına yönelik sunumlar yapıldı.

trafik ve narkotik eğitimleri:

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunda, 32. ve 46. Jandarma Trafik Timi Komutanlıkları tarafından düzenlenen E-Scooter, motosiklet kullanımı ve genel trafik kuralları eğitimi 145 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimlerde güvenli sürüş, trafik kurallarına uyum ve koruyucu ekipmanların önemi vurgulandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memurları Damla Gürkan ve Himmet Çallı tarafından verilen "Narko Gençlik" eğitiminde ise uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, bağımlılıkla mücadele, maddelerin insan sağlığına etkileri ve yasal düzenlemeler ele alındı.

sultanhisar ve diğer yerleşkelerde uygulamalar:

Sultanhisar Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen oryantasyon kapsamında öğrencilere akademik ve sosyal imkanlar, eğitim süreçleri ile destek hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen bilgilendirmelerde "Narkogençlik" ve "Narkorehber" sunumları yapılarak erken müdahalenin önemi üzerinde duruldu.

Eğitimlerde ayrıca UYUMA uygulamasının kullanımı ve bağımlılığın fizyolojik, psikolojik ve hukuki boyutları öğrencilerle paylaşıldı. Üniversitenin bu çok disiplinli yaklaşımı, hem bireysel hem toplumsal risklere karşı koruyucu bilgi sağlama amacını taşıyor.

ADÜ yetkilileri, oryantasyon programlarının akademik başarıyı artırmayı, öğrencilerin sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştırmayı ve risklere karşı bilinç düzeyini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

ADÜ’DE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ORYANTASYON VE BİLGİLENDİRME PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

ADÜ’DE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ORYANTASYON VE BİLGİLENDİRME PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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