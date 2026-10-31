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Eleşkirt'e yeni yaşam alanı: Güneykaya Mesire Alanı açıldı

Ağrı'nın Eleşkirt'te 40 dekarlık Güneykaya Mesire Alanı, 60 kamelya ve zengin oyun ile yürüyüş alanlarıyla sosyal ve sportif yaşama destek olacak.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Eleşkirt'e yeni yaşam alanı: Güneykaya Mesire Alanı açıldı

Güneykaya Mesire Alanı hizmete girdi

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde, yaklaşık 40 dekar üzerine kurulan Güneykaya Mesire Alanı düzenlenen törenle halka açıldı. Tesis; yürüyüş ve bisiklet yolları, çeşitli çocuk oyun parkları, kamelyalar ve etkinlik alanlarıyla ilçe sakinlerinin günlük yaşamına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Tesisin öne çıkan özellikleri:

Mesire alanında 60’a yakın kamelya bulunuyor; bunlardan 10’dan fazlası kış aylarında da kullanılabilecek şekilde kapalı tasarlandı. Çocuklar için oluşturulan alanlarda trambolin, masa tenisi, dart, kaydırak ve salıncak gibi ekipmanlar yer alıyor. Ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları ile tesis, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek biçimde planlandı; alan aynı zamanda sosyal ve sportif etkinlikler için de yeni bir buluşma noktası olacak.

Açılışta yapılan açıklamalar ve gelecek planları:

Açılışta konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, projenin planlamasının İl Özel İdaresi tarafından yapıldığını ve finansmanının da aynı kurum tarafından karşılandığını söyledi. Vali Bozkurt, Kaymakamlık ve Belediyenin projeyi yakından takip ederek destek verdiğini belirterek, tesisin ilçenin sosyal yaşamına katkı sunacağını vurguladı. Bozkurt; "İnşallah hem mesire alanı hem kayak tesisi Eleşkirt’e bir değer katacaktır" diyerek, bölgeye yönelik kayak tesisi planlamalarının da devam ettiğini aktardı.

Vali Bozkurt ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeşil şehir vizyonu kapsamında hayata geçirilen millet bahçeleri ve mesire alanlarının vatandaşların kültürel, sosyal ve sportif ihtiyaçlarına cevap verdiğini, Güneykaya Mesire Alanı’nın da Eleşkirtlilerin aileleriyle vakit geçirebileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği önemli bir mekan olacağını ifade etti. Mesire alanının kapalı kamelyaları sayesinde kış mevsiminde de hizmet vereceği belirtildi.

Açılış sonrası tesiste vakit geçiren çocuklardan Talha Eren Yetim ise alandaki etkinlikleri anlattı: "Evde ekran başında oturmak yerine buraya gelip arkadaşlarımızla oynuyoruz. Küçük çocukların ve bizim yaşımızdaki çocukların oynayabileceği birçok park alanı bulunuyor. Burası hem güvenli hem de oyun oynamak için çok güzel bir yer. Arkadaşlarımızla eğleniyor, enerjimizi atıyoruz. Valimiz iyi ki burayı yapmış".

Yetkililer, Güneykaya Mesire Alanı'nın Eleşkirt ve çevresinde sosyal yaşamı canlandırması ve bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlamasını hedefliyor. İlçe genelinde kültür, spor, turizm, eğitim ve sağlık yatırımlarının süreceği bildirildi.

ELEŞKİRT’TE 40 DEKARLIK GÜNEYKAYA MESİRE ALANI HİZMETE AÇILDI

ELEŞKİRT’TE 40 DEKARLIK GÜNEYKAYA MESİRE ALANI HİZMETE AÇILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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