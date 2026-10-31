Uzaktan eş zamanlı müdahale: Balıkesir'de a grubu ilk telecerrahi

Operasyonun ayrıntıları:

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı iş birliği kapsamında, parsiyel nefrektomi ameliyatı uzaktan ve eş zamanlı cerrahi katılımla gerçekleştirildi. Uygulama, 8. Ürolojik Cerrahi Kongresi sırasında canlı yayımlandı ve Türkiye’de A grubu cerrahi girişimler kapsamında ilk telecerrahi olarak kayda geçti.

Ameliyat ekibi ve bağlantı:

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından Prof. Dr. Bülent Önal ile Doç. Dr. Mehmet Hamza Gütekin uzaktan eş zamanlı bağlantıyla ameliyata katıldı. Balıkesir tarafında Prof. Dr. Şakir Ongün, Doç. Dr. Çağdaş Şenel ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Aykanat tarafından cerrahi süreç yürütüldü. Canlı yayın sayesinde farklı merkezlerde görev yapan uzmanlar aynı cerrahi süreçte buluştu ve anında ortak karar alma imkânı sağlandı.

Parsiyel nefrektominin önemi:

Parsiyel nefrektomi, böbrekteki tümörlü dokunun çıkarılması sırasında sağlıklı böbrek dokusunun mümkün olduğunca korunmasını hedefler ve böbrek fonksiyonlarının korunması açısından kritik bir müdahaledir. Bu teknik, özellikle böbrek fonksiyonunu korumanın öncelikli olduğu vakalarda tercih edilir.

Teknoloji, eğitim ve iş birliği:

Gerçekleştirilen uygulama, robotik cerrahi ve telecerrahi alanlarında ileri teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması ile uzmanlar arası bilgi ve deneyim paylaşımını eş zamanlı iş birliğine dönüştürme potansiyelini ortaya koydu. Bu tür uygulamalar, coğrafi engelleri kaldırarak akademik ve pratik bilgi transferini hızlandırıyor ve cerrahi eğitim ile hasta bakımında yeni modellerin önünü açıyor.

Oluşturulan teknolojik altyapı ve sağlanan iş birliği için İstanbul Üniversitesi‑Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile 8. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi organizasyonuna ve bu uygulamaya imkân sağlayan ÜCD Başkanı Prof. Dr. Levent Sağnak ve yönetim kuruluna teşekkür edildi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. ŞAKİR ONGÜN