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Şehidin ertelenen düğünü ve son vedası: Yusuf Sait Ünlü Aydın'da toprağa verildi

Hakkari'de şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün naaşı Aydın Çine'de düzenlenen törenle gözyaşları içinde toprağa verildi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Şehidin ertelenen düğünü ve son vedası: Yusuf Sait Ünlü Aydın'da toprağa verildi

Şehit Yusuf Sait Ünlü son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki hudut geçişi olayına müdahale sırasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlünin naaşı memleketi Aydın'a getirildi. Henüz 28 yaşında olan Ünlü için Çine ilçesi Altınova Mahallesi'nde geniş katılımlı tören düzenlendi.

Tören ve helallik:

Şehidin naaşını karşılayan binlerce kişi, cami avlusunun dolması üzerine cenaze namazının köy meydanında kılınmasını sağladı. Helallik alınmasının ardından ikindi namazının hemen sonrası düzenlenen askeri törende söz konusu yürüyüş ve uğurlama töreni tekbirlerle gerçekleştirildi.

Tören boyunca aile yakınları, komşular ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Cenaze töreninde, şehidin annesi ile nişanlısının güçlükle ayakta durduğu gözlendi; kalabalık zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.

Genç askerin planları:

Yaklaşık bir yıl önce nişanlanan Ünlü'nün, görev yaptığı Hakkari'den tayin talebinde bulunduğu öğrenildi. Dört yıldır görev yapan asker için, Aralık ayının ilk haftasında baba ocağına dönme hazırlığı içinde olduğu; gelecek yıl Nisan ayında düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Cenaze namazının ardından dualar eşliğinde şehidin naaşı Altınova Mezarlığı'na defnedildi. Törene Aydın Valisi Dr. Osman Varol, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı; Çineliler kahraman evlatlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Yaşananlar, köy meydanında toplanan halk ve törene katılanların yoğun duygusuyla son buldu; şehidin yakınları ve komşuları, uğurlama sırasında birbirlerine destek oldu.

Şehit Yusuf Sait Ünlü gözyaşları içinde toprağa verildi

Şehit Yusuf Sait Ünlü gözyaşları içinde toprağa verildi

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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