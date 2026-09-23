Dolar 48,8326 +0,06%
Euro 55,6732 -0,37%
Bist 13.277,65 +0,60%
Altın Gram 6.782,73 -1,28%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,38 +2,06%
--°

Afganistan'dan fırlatılan sekiz İHA Pakistan sınırında düşürüldü

Pakistan, Afganistan'dan fırlatılan sekiz İHA'nın hava sahasını ihlal ederek düşürüldüğünü açıkladı; enkazlar Torkham ve Kohat civarına düştü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Afganistan'dan fırlatılan sekiz İHA Pakistan sınırında düşürüldü

Pakistan'ın açıklaması

Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan tarafından fırlatıldığı belirtilen ve ülke hava sahasını ihlal eden sekiz İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, operasyonun sınır güvenliği kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

düşen İHA'ların konumları

Kaynaklar, İHA'lardan dördünün Torkham Sınır Kapısı yakınındaki bölgelere, diğer dördünün ise Kohat yakınlarındaki sınır hattındaki dağlık alanlara düştüğünü aktardı. Enkaz noktalarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağcılar'da kamyon kasasında çuvalların üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
images

duruşmada annesinin gözyaşlarını silen 4 yaşındaki kızın sözleri öne çıktı
images

Galler kıyılarında eğitim uçağı düştü, iki pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu
images

Kars-Çakmak yolunda çarpışma: itfaiye ve AFAD 2 kişiyi kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu'da eğitimde yapay zeka ve öğretmenliğin geleceği konuşuluyor

Menteşe'de ilk aylara destek: ihtiyaç sahibi ailelere bebek çantası

duruşmada annesinin gözyaşlarını silen 4 yaşındaki kızın sözleri öne çıktı

Galler kıyılarında eğitim uçağı düştü, iki pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü