Afganistan'dan fırlatılan sekiz İHA Pakistan sınırında düşürüldü

Pakistan'ın açıklaması

Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan tarafından fırlatıldığı belirtilen ve ülke hava sahasını ihlal eden sekiz İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, operasyonun sınır güvenliği kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

düşen İHA'ların konumları

Kaynaklar, İHA'lardan dördünün Torkham Sınır Kapısı yakınındaki bölgelere, diğer dördünün ise Kohat yakınlarındaki sınır hattındaki dağlık alanlara düştüğünü aktardı. Enkaz noktalarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.