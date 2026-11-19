Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali tamamlandı

Denizli’nin Kale ilçesi Gölbaşı Mahallesi’nde düzenlenen 4. Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali, iki günlük programın ardından sona erdi. Bölgenin zeytin üretimini ve kültürel mirasını öne çıkarma hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikler, yerel halkın yanı sıra çevre mahallelerden ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Programın ilk günü: geleneksel ritüeller ve sahne gösterileri

Festivalin açılışı Gölbaşı Obruk’ta düzenlenen geleneksel zeytin atım töreni ile yapıldı. Ardından çarşı meydanında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi; törende Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım da yer aldı. Gün boyunca zeytin yarışmaları, protokol konuşmaları ve ödül töreni düzenlendi. Yerel kültürün temsilcileri arasında Gölbaşı Sancak Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisi ve Gölbaşı Üreten Kadınlar Platformunun kılvan sunumu öne çıkan etkinlikler arasındaydı. İlk gün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçı Duygu Çivril konseriyle sona erdi.

İkinci gün: çocuk etkinlikleri, zeybekler ve akşam konserleri

Festivalin ikinci günü çocuklara yönelik etkinlikler ön plandaydı. Pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramlarının yapıldığı alanda sihirbaz, palyaço, bubble show, yüz boyama, tahta bacak gösterisi ve çizgi film karakterlerinin sahne şovları yer aldı. Etkinliklere Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla da katıldı. Günün ilerleyen saatlerinde İsmail Barkan konseri ve zeybek gösterileri yapıldı; festivalin finalinde sahne alan Ankaralı Yasemin katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Ali Abalı, festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve kişilere ile etkinliklere katılarak destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. İki günlük program, zeytin kültürünün tanıtılması ve yerel geleneklerin yaşatılmasına yönelik somut adımlar olarak değerlendirildi.

DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNE BAĞLI GÖLBAŞI MAHALLESİ’NDE BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN GÖLBAŞI KARAGÖL ZEYTİN KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ, İKİ GÜN SÜREN ETKİNLİKLERİN ARDINDAN SONA ERDİ. ZEYTİN KÜLTÜRÜNÜN TANITILDIĞI FESTİVAL, KONSERLER VE RENKLİ GÖSTERİLERLE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.