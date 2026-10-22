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Kırklareli'nde hayvancılığa can veren yüzde 50 hibe desteği

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde 44 üreticiye toplam 4.475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı; proje yüzde 50 hibe ile hayvancılığı güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırklareli'nde hayvancılığa can veren yüzde 50 hibe desteği

Proje kapsamında dağıtım yapıldı:

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Yem Bitkisi Alım Projesi çerçevesinde Kofçaz ilçesinde üreticilere tohum desteği sağlandı. Program kapsamında 44 üreticiye toplam 4 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu teslim edildi.

Dağıtım törenine katılanlar:

Törene, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol ve İlçe Tarım Müdürü Bekir Öztürk katıldı. Yetkililer, üreticilere sağlanan desteklerin sahada uygulanmasının takip edileceğini belirtti.

Hedefler ve beklentiler:

Projeyle amaç, ilçe ölçeğinde yüzde 50 hibe desteğiyle yem bitkisi üretimini teşvik ederek hayvancılığı geliştirmek ve üreticilerin maliyetlerini azaltmaktır. Yetkililer, dağıtılan tohumların ekimi ve bakımının izlenmesiyle yerel üretimin güçlendirilmesinin ve yem temininde sürekliliğin sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

KIRKLARELİ’NİN KOFÇAZ İLÇESİNDE, YÜZDE 50 HİBE DESTEKLİ YEM BİTKİSİ ALIM PROJESİ KAPSAMINDA 44...

KIRKLARELİ’NİN KOFÇAZ İLÇESİNDE, YÜZDE 50 HİBE DESTEKLİ YEM BİTKİSİ ALIM PROJESİ KAPSAMINDA 44 ÜRETİCİYE TOPLAM 4 BİN 475 KİLOGRAM YEM BİTKİSİ TOHUMU DAĞITILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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