Bodrum'da etap etap dere temizliği ve çevre bilinci çalışması

Bodrum Belediyesi ve ortakları sahada

Bodrum Belediyesi, Müskebi Uludere bölgesinde sürdürülen temizlik çalışmalarını etaplar halinde yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlara Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri iş makineleriyle destek verdi. Çalışmalara ayrıca Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve MisGibi1Bodrum gönüllüleri katıldı.

Dere yatağı boyunca yürütülen çalışmalarda hedef, akışın sağlandığı alanlarda birikmiş atıkların ve bitki artıklarının temizlenmesi ile suyun korunmasına katkı sağlanması. Yapılan ilk etap çalışması tamamlanırken, kalan kısımların da etaplar halinde devam ettirilmesi planlanıyor. Çalışmaların 2-3 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Farkındalık kampanyası ve yerel esnafla iletişim:

Bodrum Belediyesi sadece fiziksel temizlikle yetinmiyor; Uludere’nin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla eş zamanlı farkındalık faaliyetleri de yürütülüyor. Bu kapsamda dere kenarındaki pazar yerindeki esnafa, tezgâhlarına yapıştırılmak üzere dereye çöp atılmamasını ve çevrenin korunmasını hatırlatacak etiketler dağıtıldı.

Ayrıca esnaf ile alışveriş yapan vatandaşlara doğayı koruma bilincini güçlendirmeye yönelik bilgilendirme broşürleri verildi. Belediyenin çalışması, hem dere yatağının fiziksel temizliğini hem de uzun vadeli davranış değişikliğini hedefleyerek bölgedeki çevre sağlığını korumayı amaçlıyor.

Yetkililer, planlı ve etaplı müdahalelerin düzenli yapılmasının, dere ekosisteminin korunmasına ve yerel halkın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

ULUDERE’DE TEMİZLİK VE ÇEVRE FARKINDALIĞI ÇALIŞMASI