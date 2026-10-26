Voleyboldan sahaya çağrı: bir sonraki durak mamografi

etkinlik sahadan başlatıldı:

Fenerbahçe Medicana A Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Medicana Sağlık Grubu iş birliğiyle Burhan Felek Voleybol Salonu’nda düzenlenen etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan karşılaşmanın öncesinde oyuncular pembe tişörtlerle sahaya çıkarak tribünlere Bir Sonraki Durak Mamografi pankartını gösterdi.

Etkinlikte tribünlerde de pembe tişörtler dikkat çekti; izleyiciler maç boyunca hem takıma destek verdi hem de erken tanı mesajını güçlendirdi. Karşılaşma, Fenerbahçe Medicana’nın galibiyetiyle sonuçlandı ve kanseri atlatmış üç kadın misafir tribünden mücadeleyi izledi.

uzmanların vurgusu: düzenli tarama şart:

Medicana Tıbbi Hizmetler Direktörü Dr. Erdal İbanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada meme kanseri farkındalığına dikkat çekti. Dr. İbanoğlu, dünyada her sekiz kadından birinin yaşamının bir döneminde meme kanserine yakalanma riskiyle karşılaştığını hatırlattı ve 15 bin çalışanı bulunan bir sağlık grubu olarak konuya önem verdiklerini belirtti.

Dr. İbanoğlu, "Meme kanserinde erken tanı, tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor. Hastalık erken evrede tespit edildiğinde tedavi çok daha başarılı sonuçlar verebiliyor. Bu nedenle erken tanının önemini vurguluyor ve herkesi düzenli kontrollerini yaptırmaya 'Bir Sonraki Durak Mamografi' diyerek davet ediyoruz." sözleriyle çağrısını yineledi.

saha disiplini gibi sağlıkta da düzen:

Medicana Ataköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cevher Akarsu, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Akarsu, kendini muayenenin adet başlangıcından itibaren 5–7. günler arasında yapılmasının önemini vurguladı ve şu önerileri paylaştı:

- 40 yaşından sonra mamografi taramalarının önerildiğini belirtti.

- Ailesinde meme kanseri öyküsü olmayanların da risk altında olduğunu, teşhis konan hastaların yüzde 80’inden fazlasının aile öyküsü taşımadığını söyledi.

- "Sahada başarı için takım oyunu ne kadar önemliyse sağlıkta da erken taramalar o kadar önemlidir" diyerek düzenli kontrollerin gerekliliğini vurguladı.

aile öyküsünün etkisi ve erken yakalama:

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender, aile öyküsünün riski artırdığını belirtti. Prof. Dr. Bender, annede, kızda veya kız kardeşte görülmesinin riski iki kat, yakınlarda genç yaşta ortaya çıkması halinde üç kat, iki taraflı vakalarda ise dokuz kat artırdığını açıkladı. Bender, en büyük yanlışın "Ailemde var ama bana olmaz" düşüncesi olduğuna işaret etti ve erken dönemde mamografi ve ultrasonla yakalamanın önemini şu sözlerle özetledi: "Erken yakaladığımız zaman yüzde 100’e yakın oranda tedavi edebiliyoruz."

gerçek deneyimden çağrı:

Etkinlikte kanseri atlatmış hastalardan Sabiha Öztürk de konuştu. Bir yıl önce Prof. Dr. Cevher Akarsu tarafından ameliyat edilen Öztürk, süreci bilgiyle yürüdüğünü belirterek kadınlara şu uyarıyı iletti: "Sakın ihmal etmeyin, kontrollerinizi düzenli olarak yaptırın. Ne kadar erken tanı konulursa hastalıktan kurtulma şansı da o kadar artar."

Organizatörler ve sağlık profesyonelleri etkinliği, sporun birleştirici gücüyle geniş kitlelere ulaşarak meme kanserinde erken tanı farkındalığını artırma amacı taşıdığını belirtti. Karşılaşma boyunca ve sonrasında yapılan vurgular, düzenli tarama ve mamografinin önemini öne çıkardı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE UZMAN HEKİMLER DE KADINLARIN HERHANGİ BİR ŞİKÂYETİ OLMASA BİLE DÜZENLİ TARAMALARINI YAPTIRMALARININ ÖNEMİNİ VURGULAD