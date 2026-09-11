Afyonkarahisar'da banka hesapları üzerinden işleyen bahis ağına 9 tutuklama

Afyonkarahisar emniyeti 105 milyon TL'lik aktarımı çöktürdü

Afyonkarahisar'da yürütülen yasadışı bahis ve sanal kumarla mücadele çalışmaları sonucu, hesaplarını kiralayan şahısların aracılığıyla büyük ölçekli para transferleri tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları, sistematik bir ağın varlığını ortaya koydu.

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, banka hesap bilgilerini komisyon karşılığında toplayan ve hesaplarını kiralayan şahıslar belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesapları üzerinden yaklaşık 105 milyon TL tutarında paranın yasadışı bahis ve sanal kumar sitelerine aktarıldığı saptandı.

adli süreç ve tutuklama:

Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, ağın işleyişine ilişkin teknik deliller ve banka kayıtları üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.

Afyonkarahisar’da 105 milyon TL’lik yasadışı bahis operasyonu: 9 tutuklama