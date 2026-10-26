Afyonkarahisar'da gece yağışı uyarısı, hafta boyu 8-18 derece aralığı bekleniyor

Afyonkarahisar'da hava durumu

Afyonkarahisar yeni haftaya sıcak ve kapalı bir hava ile başladı. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gece geç saatlerde yağış bekleniyor; bu yağışın ertesi gün de aralıklı şekilde sürmesi tahmin ediliyor.

kısa vadede yağış beklentisi:

Yetkililerin paylaşılan tahminlerine göre yağışın başlangıcı gece saatlerine denk gelecek ve yarın gün içinde zaman zaman etkisini gösterecek. Vatandaşların özellikle gece saatlerinde ve sabahın ilk saatlerinde dönüşümlü yağışlara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

sıcaklıklar ve hafta genel görünümü:

Kentte haftanın geri kalanında hava sıcaklıklarının 8-18 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu aralık gündüzleri hissedilen ılık hava ile gece ve sabah saatlerinde serinlik arasında fark olabileceğini gösteriyor.

AFYONKARAHİSAR YENİ HAFTAYA SICAK VE KAPALI BİR HAVA İLE BAŞLARKEN, YAPILAN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE İSE GECE GEÇ SAATLERDE KENTTE YAĞIŞ BEKLENİYOR.