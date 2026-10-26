Dilek yarımadası'nda 18 bireyle başlayan alageyik hikayesi yüze yaklaşıyor

koruma çalışmasının ardından artan nüfus:

Türkiye'de doğal yaşamı ile öne çıkan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, son 14 yılda alageyiklerin yoğunlaştığı alanlardan biri haline geldi. 2012 yılında Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasından alınan 18 alageyik, soylarının korunması amacıyla Kuşadası'ndaki milli parka bırakıldı. Zaman içinde bu bireylerin bölgeye uyum sağlaması, türün yerel ekosistemle bütünleştiğine işaret ediyor.

sayım yöntemleri ve nüfus artışı:

Milli Park sınırları içinde yürütülen izleme çalışmalarında, özellikle foto kapanlar aracılığıyla yapılan sayımlar esas alındı. Bu çalışmalara göre 2012'de bırakılan 18 birey, aradan geçen süreçte çoğalarak ve yeni alanlara yayılarak 2026 yılında sayıları yüze yaklaştı. Arazi kullanımının korunması ve sürdürülebilir koruma uygulamaları, nüfus artışının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

arkeolojik buluntu uyumun izini sürdürüyor:

Milli Park içinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda bulunan alageyik figürlü antik vazo, bölgedeki alageyik varlığının tarihsel bir geçmişe dayandığını belgeledi. Bu buluntu, günümüzdeki uyumun tesadüf olmadığını; türün uzun süreli bir ilişki içinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Koruma projeleri, düzenli izleme ve doğal yaşam alanlarının korunması sayesinde Dilek Yarımadası'ndaki alageyikler kısa zamanda 'kocaman bir aile' görünümüne kavuştu. Uzmanlar, benzer uygulamaların türlerin sürdürülebilirliği açısından model oluşturabileceğini belirtiyor.

(ARŞİV FOTO) - DOĞAL GÜZELLİKLERİ İLE BİRÇOK YABAN HAYATINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN BÜYÜK MENDERES DELTASI DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI’NA 14 YIL ÖNCE BIRAKILAN 18 ALAGEYİK ARADAN GEÇEN ZAMANDA BÖLGEYE UYUM SAĞLAYARAK ADETA KOSKOCA BİR AİLE OLDULAR.