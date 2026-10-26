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Efeler'de pamuk hasadı yerinde denetlendi, üreticilerle değerlendirme yapıldı

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Işıklı Mahallesi'nde 42 dönümlük pamuk tarlasında 26 Ekim'de hasat kontrolü yaptı ve üreticilerle görüştü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Efeler'de pamuk hasadı yerinde denetlendi, üreticilerle değerlendirme yapıldı

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden saha denetimi

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Işıklı Mahallesi'nde yürütülen çalışma kapsamında, bir üreticiye ait 42 dönümlük pamuk ekili arazi yerinde incelendi. 11 Mayıs tarihinde ekimi yapılan alanda hasat döneminin seyri değerlendirilirken, hasat sürecine ilişkin rutin kontroller gerçekleştirildi.

saha incelemesinde gözlemler:

Saha çalışmalarında ürünün olgunluk durumu, hasat zamanlaması ve mevcut işlemlerin üretim takvimiyle uyumu yerinde tespit edildi. Denetimde üreticinin uyguladığı yöntemler ve olası risk unsurları gözden geçirilerek, hasat işlemlerinin verim ve kalite açısından takibi sağlandı. Kontroller sırasında kayıtlı tarih ve alan bilgileri temel alındı.

kahvehane buluşmasında değerlendirme:

Hasat kontrolünün ardından düzenlenen kahvehane buluşmasında İlçe Müdürü Mehmet Esen, Mahalle Muhtarı Işık Aydınlı, S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Tolga Önal ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özkara ile üretim, hasat süreci ve üreticilerin karşılaştığı hususlar üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, saha çalışmalarını ve üretici toplantılarını sürdürerek ilçedeki tarımsal faaliyetleri yerinde takip edeceğini bildirdi. Bu uygulamanın, hasat yönetimi ve üretici destek mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

PAMUKTA HASAT KONTROL ÇALIŞMASI YAPILDI

PAMUKTA HASAT KONTROL ÇALIŞMASI YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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