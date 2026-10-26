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Ağrı Dağı'nda karla kaplı zirveye uluslararası tırmanış

5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na gelen yerli ve yabancı dağcılar, rehber Resul Çivaş eşliğinde zorlu koşullara rağmen karla kaplı zirveye tırmandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağrı Dağı'nda karla kaplı zirveye uluslararası tırmanış

Ağrı Dağı'nda uluslararası tırmanış tamamlandı:

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgeye gelen yabancı dağcılar, rehber eşliğinde düzenlenen tırmanışta karlı zirveye ulaşmayı başardı.

ekip ve rehberlik:

Farklı ülkelerden gelen dağcılar, Rehber Resul Çivaş yönetiminde rotayı takip ederek yüksek kesimlere yöneldi. Grup, planlı bir program çerçevesinde ve rehberlik desteğiyle zorlu etapları geçerek ilerledi.

zirve ve hava koşulları:

Dağın üst kısımlarında etkili olan kar örtüsü ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekip zirveye ulaştı. Zirvede karla kaplı manzarayı izleyen dağcılar, ardından kontrollü bir şekilde inişe geçti.

TÜRKİYE&#039;NİN EN YÜKSEK NOKTASI OLAN 5 BİN 137 METRE RAKIMLI AĞRI DAĞI&#039;NA TIRMANAN YABANCI DAĞCILAR...

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK NOKTASI OLAN 5 BİN 137 METRE RAKIMLI AĞRI DAĞI'NA TIRMANAN YABANCI DAĞCILAR, KARLA KAPLI ZİRVEYE ULAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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