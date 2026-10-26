Ağrı Dağı'nda karla kaplı zirveye uluslararası tırmanış

Ağrı Dağı'nda uluslararası tırmanış tamamlandı:

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgeye gelen yabancı dağcılar, rehber eşliğinde düzenlenen tırmanışta karlı zirveye ulaşmayı başardı.

ekip ve rehberlik:

Farklı ülkelerden gelen dağcılar, Rehber Resul Çivaş yönetiminde rotayı takip ederek yüksek kesimlere yöneldi. Grup, planlı bir program çerçevesinde ve rehberlik desteğiyle zorlu etapları geçerek ilerledi.

zirve ve hava koşulları:

Dağın üst kısımlarında etkili olan kar örtüsü ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekip zirveye ulaştı. Zirvede karla kaplı manzarayı izleyen dağcılar, ardından kontrollü bir şekilde inişe geçti.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK NOKTASI OLAN 5 BİN 137 METRE RAKIMLI AĞRI DAĞI'NA TIRMANAN YABANCI DAĞCILAR, KARLA KAPLI ZİRVEYE ULAŞTI.