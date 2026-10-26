bahçede ceviz telaşı: iki sincap ve mizah dolu anlar

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'da bir bahçede kaydedilen görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldüren bir doğa anını ortaya koydu. Levent Göksun tarafından fark edilen hareketlilik, bahçesindeki ceviz ağacı etrafında yoğunlaşan iki sincap tarafından oluşturuldu.

Gözlem ve görüntüler:

Göksun ağacın dibinde bir delik olduğunu ve iki sincabın burada sürekli hareket ettiğini görünce durumu kameraya aldı. Görüntülerde bir sincabın cevizleri taşdığı, diğerinin ise taşınan cevizleri aşağıya attığı gözlendi. Bu kısa ama tekrarlayan davranış, bahçede hem hareket hem de ses yarattı; kamera kaydı bu anları net şekilde aktardı.

Komik benzetme ve tepkiler:

Görüntüleri esprili bir dille anlatan Göksun, sincapsal davranışları "karı-koca arasındaki tartışma" olarak yorumladı: "Baktım ağaçtan sesler geliyor. Şurada bir delik var, iki tane sincap kavga ediyor. Bir tanesi ceviz taşıyor, diğeri aşağı atıyor. Böyle iki tane sincap yetiştirsek bize ceviz toplarlar. Karı koca herhalde dövüşüyorlar. Kocası ceviz getiriyor, karısı da ‘Evi cevizle doldurdun, yeter’ diyor. O da aşağı atıyor. Bu işler böyle. Biraz daha dövüşseler iyi".

Göksun'un bu mizahi yorumu ve sincabın pratik davranışları, sosyal medyada paylaşıldığında izleyiciler tarafından gülümseme ve sıcak tepkilerle karşılandı. Kayıt, doğadaki küçük ayrıntıların insanların gündelik yaşamına nasıl neşe katabileceğinin örneğini sundu.

ELAZIĞ'DA SİNCAPLARIN CEVİZ TOPLAMA TELAŞI KAMERALARA YANSIDI.