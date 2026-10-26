Dolar 49,7579 +0,14%
Euro 55,7236 +0,09%
Bist 11.053,73 -0,57%
Altın Gram 6.450,04 +0,60%
EUR/USD 1,1194 -0,09%
Brent Petrol 110,14 -1,40%
--°

bahçede ceviz telaşı: iki sincap ve mizah dolu anlar

Elazığ'da Levent Göksun'un bahçesindeki iki sincap cevizleri taşıyıp aşağı atarken görüntülendi; Göksun bu davranışı karı-koca tartışmasına benzetip izleyenleri güldürdü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:46

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 12:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

bahçede ceviz telaşı: iki sincap ve mizah dolu anlar

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'da bir bahçede kaydedilen görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldüren bir doğa anını ortaya koydu. Levent Göksun tarafından fark edilen hareketlilik, bahçesindeki ceviz ağacı etrafında yoğunlaşan iki sincap tarafından oluşturuldu.

Gözlem ve görüntüler:

Göksun ağacın dibinde bir delik olduğunu ve iki sincabın burada sürekli hareket ettiğini görünce durumu kameraya aldı. Görüntülerde bir sincabın cevizleri taşdığı, diğerinin ise taşınan cevizleri aşağıya attığı gözlendi. Bu kısa ama tekrarlayan davranış, bahçede hem hareket hem de ses yarattı; kamera kaydı bu anları net şekilde aktardı.

Komik benzetme ve tepkiler:

Görüntüleri esprili bir dille anlatan Göksun, sincapsal davranışları "karı-koca arasındaki tartışma" olarak yorumladı: "Baktım ağaçtan sesler geliyor. Şurada bir delik var, iki tane sincap kavga ediyor. Bir tanesi ceviz taşıyor, diğeri aşağı atıyor. Böyle iki tane sincap yetiştirsek bize ceviz toplarlar. Karı koca herhalde dövüşüyorlar. Kocası ceviz getiriyor, karısı da ‘Evi cevizle doldurdun, yeter’ diyor. O da aşağı atıyor. Bu işler böyle. Biraz daha dövüşseler iyi".

Göksun'un bu mizahi yorumu ve sincabın pratik davranışları, sosyal medyada paylaşıldığında izleyiciler tarafından gülümseme ve sıcak tepkilerle karşılandı. Kayıt, doğadaki küçük ayrıntıların insanların gündelik yaşamına nasıl neşe katabileceğinin örneğini sundu.

ELAZIĞ&#039;DA SİNCAPLARIN CEVİZ TOPLAMA TELAŞI KAMERALARA YANSIDI.

ELAZIĞ'DA SİNCAPLARIN CEVİZ TOPLAMA TELAŞI KAMERALARA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pazarsuyu'nda 15 yıllık bekleyiş sona erdi, ahşap asma köprü yenileniyor
images

Bodrum'da sağanak mahallelerde su seviyesini yükseltti
images

Kastamonu'da ceviz keyfi: sincabın ağaçtaki beslenme anları
images

Muğla'nın güney ilçelerinde şiddetli yağış ve sel tehlikesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazarsuyu'nda 15 yıllık bekleyiş sona erdi, ahşap asma köprü yenileniyor

Avlu'da kültür şöleni: Balıkesir kitap fuarı 10 günde 216 bin kişiyi ağırladı

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalandı

Gazipaşa fen lisesi öğrencileri Hırvatistan'da herbaryum ve kültür eğitimini deneyimledi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026