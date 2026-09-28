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Afyonkarahisar'da hafta başında serin ve yağışlı hava etkili

Afyonkarahisar yeni haftaya serin ve yağışlı başladı; dün akşamdan itibaren süren yağmur sıcaklıkları 10 dereceye düşürdü, hafta boyunca ~18°C bekleniyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Afyonkarahisar'da hafta başında serin ve yağışlı hava etkili

Kentin günlük görünümü:

Afyonkarahisar yeni haftaya serin ve yağışlı bir hava ile başladı. Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağmur kentte etkisini sürdürüyor ve bugün de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yağışla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerek 10 derece seviyelerine kadar indi. Kent merkezinde gözlemlenen düşüş, dışarıdaki hissiyatı etkiliyor.

hava tahmini ve uyarılar:

Yetkililer, hafta boyunca hava sıcaklıklarının yaklaşık 18 derece seviyelerinde seyredeceğini bildiriyor. Meteoroloji uyarıları doğrultusunda, vatandaşların yağışlı hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AFYONKARAHİSAR YENİ HAFTAYA SERİN VE YAĞIŞLI BİR HAVA BAŞLARKEN, YAĞIŞLA BİRLİKTE SICAKLIKLARDA...

AFYONKARAHİSAR YENİ HAFTAYA SERİN VE YAĞIŞLI BİR HAVA BAŞLARKEN, YAĞIŞLA BİRLİKTE SICAKLIKLARDA HİSSEDİLİR DERECELERDE AZALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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