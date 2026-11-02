Dolar 49,9411 +0,02%
Euro 56,0479 +0,59%
Bist 10.843,67 +0,78%
Altın Gram 6.270,52 +0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,41%
Brent Petrol 108,74 -4,13%
--°

Sağanakta cadde canlı kaldı: Edirne'de alışveriş devam etti

Edirne'de etkili yağmura rağmen Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlar günlük alışverişlerini sürdürdü; kent merkezinde hareketlilik devam etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:23

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 12:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sağanakta cadde canlı kaldı: Edirne'de alışveriş devam etti

Saraçlar Caddesi'nde hareketlilik:

Edirne'de etkili olan yağış, kent merkezindeki ticari yaşamı durdurmadı. Kentin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi boyunca görülen yoğunluk, yağmurlu havaya rağmen vatandaşların alışverişlerine devam ettiğini gösterdi.

Günlük ihtiyaçlar aksamadı:

Çarşıya çıkan kişiler kısa süreli alışverişlerini tamamlayarak iş yerlerinden ayrıldı. Dükkanların açık olması ve cadde üzerindeki yaya trafiğinin sürmesi, yağışın kent merkezindeki ekonomik hareketliliği tamamen kesmediğini ortaya koydu.

Vatandaşlar, gündelik alışverişlerini planlandığı şekilde gerçekleştirirken, Saraçlar Caddesi'nde gözlenen hareketlilik yağmura rağmen yaşamın normal akışını koruduğunu yansıttı.

SARAÇLAR CADDESİ&#039;NDE GÖRÜLEN HAREKETLİLİK, YAĞMURLU HAVANIN KENT MERKEZİNDEKİ ALIŞVERİŞ...

SARAÇLAR CADDESİ'NDE GÖRÜLEN HAREKETLİLİK, YAĞMURLU HAVANIN KENT MERKEZİNDEKİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞUNU TAMAMEN DURDURMADIĞINI ORTAYA KOYDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erkenci kuzular Arpayazı'da besicilere umut oldu
images

Denizli'de hafta ortasına kadar sağanak, hafta sonu sıcaklıklar düşecek
images

Muş'ta beklenenden önce doğan kuzular üreticilere umut verdi
images

Otluca Tugay yolunda iki haftalık onarımla ulaşım normale döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kardeşköyspor’un kadrosuna kadın yardımcı antrenör

Kızılay Sokağı’nda on binlerce öğrenciye afet, ilk yardım ve gönüllülük eğitimi

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: iki şüpheli tutuklandı

Braille ile Kur'an'a erişim kolaylaştı: 9 öğrenciye 30 cüzlük teslim edildi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde