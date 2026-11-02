Sağanakta cadde canlı kaldı: Edirne'de alışveriş devam etti

Saraçlar Caddesi'nde hareketlilik:

Edirne'de etkili olan yağış, kent merkezindeki ticari yaşamı durdurmadı. Kentin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi boyunca görülen yoğunluk, yağmurlu havaya rağmen vatandaşların alışverişlerine devam ettiğini gösterdi.

Günlük ihtiyaçlar aksamadı:

Çarşıya çıkan kişiler kısa süreli alışverişlerini tamamlayarak iş yerlerinden ayrıldı. Dükkanların açık olması ve cadde üzerindeki yaya trafiğinin sürmesi, yağışın kent merkezindeki ekonomik hareketliliği tamamen kesmediğini ortaya koydu.

Vatandaşlar, gündelik alışverişlerini planlandığı şekilde gerçekleştirirken, Saraçlar Caddesi'nde gözlenen hareketlilik yağmura rağmen yaşamın normal akışını koruduğunu yansıttı.

SARAÇLAR CADDESİ'NDE GÖRÜLEN HAREKETLİLİK, YAĞMURLU HAVANIN KENT MERKEZİNDEKİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞUNU TAMAMEN DURDURMADIĞINI ORTAYA KOYDU.