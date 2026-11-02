Kurt köyünde sabahın sessizliğini bozan konuk: ayı evlerin yakınından geçti

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Kurt köyünde sabah saatlerinde görülen bir ayı, yerleşim yerinde kısa süre dolaştı. Olay, köy sakinlerinin gündelik rutininden önce gerçekleşti ve görüntüler bir evin kamerasına yansıdı.

görüntüde neler görülüyor:

Kayda yansıyan görüntülerde ayının sakin adımlarla yol boyunca ilerlediği, evlerin hemen yanından geçtiği ve çevreyi kontrol eder gibi davrandığı izleniyor. Hayvan kısa bir süre yerleşim alanında kaldıktan sonra tekrar ormanlık alana doğru yöneliyor ve gözden kayboluyor.

olayın zaman akışı ve dikkat çeken unsurlar:

Olay, saat 06.00 civarında meydana geldi; kayıtta ayının herhangi bir acele ya da panik belirtisi göstermediği, sessiz bir şekilde hareket ettiği dikkat çekiyor. Görüntüyü kaydeden güvenlik kamerası olayın tüm aşamalarını belgeledi ve ayının geçişi net biçimde görülebiliyor.

Olayla ilgili olarak yetkililer veya köy sakinleri tarafından yapılan resmi bir açıklama haberde yer almıyor; kayıtlar, köy içinden geçen yabani hayvanların zaman zaman yerleşim alanlarına yaklaşabildiğini gösteriyor.

KASTAMONU’NUN DOĞANYURT İLÇESİNDE GECE VAKTİ KÖYE KADAR İNEN AYI, BİR EVİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. GÖRÜNTÜLERDE, AYININ KÖYDE RAHAT TAVIRLARLA GEZİNDİĞİ GÖRÜLÜYOR.