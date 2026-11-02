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Beytüşşebap yolunda sürücüyü tehdit eden kayalar kontrollü patlatmayla temizleniyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, sarp dağlık güzergahlarda sürücüler için tehlike oluşturan büyük kaya parçaları, Karayolları ve AFAD ile uzman ekiplerce kontrollü patlatılarak temizleniyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Beytüşşebap yolunda sürücüyü tehdit eden kayalar kontrollü patlatmayla temizleniyor

çalışmanın kapsamı ve yürütülüşü:

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, özellikle sarp ve engebeli dağlık alanlardan geçen kara yolunda sürücü güvenliğini tehdit eden büyük kaya ve taş parçalarının temizlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yol güzergahında düşme riski taşıyan kaya kütleleri, alanında uzman ekipler tarafından tespit edilerek kontrollü patlatma yöntemiyle bulunduğu yerden düşürülüyor.

Yürütülen çalışmalarda Karayolları ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin yanı sıra Karadeniz Bölgesi’nden gelen uzmanlar görev alıyor. Ekipler, güzergâh üzerindeki riskli noktaları belirleyip planlama yaparak operasyonların güvenli şekilde yürütülmesini sağlıyor.

operasyonun hedefleri ve beklentiler:

Çalışmanın temel hedefi, dağlık kesimlerde yola düşme ihtimali bulunan büyük kaya kütlelerinin kontrollü şekilde temizlenmesiyle muhtemel kazaların önüne geçmek ve ulaşım güvenliğini artırmaktır. Yapılan müdahalelerle Şırnak-Beytüşşebap kara yolu üzerinde sürücülerin kaya düşmesi riskinden kaynaklanabilecek tehlikeler azaltılacak, yolun güvenli ve süreklilik arz eden bir ulaşım hattı olması hedefleniyor.

Operasyonları yerinde takip eden Beytüşşebap Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, ekiplerden bilgi alarak çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Kontrol ve temizleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından güzergâhın güvenlik düzeyinde belirgin bir artış bekleniyor.

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE, ÖZELLİKLE SARP DAĞLIK ALANLARDAN GEÇEN KARA YOLUNDA SÜRÜCÜLER...

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE, ÖZELLİKLE SARP DAĞLIK ALANLARDAN GEÇEN KARA YOLUNDA SÜRÜCÜLER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURAN KAYA VE TAŞ PARÇALARININ TEMİZLENMESİ AMACIYLA ÇALIŞMA BAŞLATILDI. YOL GÜZERGÂHINDA DÜŞME RİSKİ TAŞIYAN BÜYÜK KAYALAR, UZMAN EKİPLER TARAFINDAN KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILARAK BULUNDUĞU YERDEN DÜŞÜRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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