Okula dönüş timi kapıları çalıyor: devamsızlığa karşı aileyle iş birliği

Tekirdağ'da kapı kapı eğitim taraması

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Roman Eylem Planı kapsamında yürüttüğü çalışmada, Okula Dönüş Timi ile hane ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde eğitimden uzak kalan veya devamsızlık riski taşıyan öğrencilerin durumları ele alındı ve ailelerle birebir görüşmeler yapıldı. Ekipler, çocukların okula düzenli devam etmesinin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Ev ziyareti süreci:

Gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde öğrencilerin okula devam durumları, eğitim hayatında karşılaştıkları sorunlar ve ailelerin ihtiyaçları değerlendirildi. Ailelerle yapılan görüşmelerde, çocukların eğitim süreçlerine düzenli katılım sağlaması için görüş alışverişinde bulunuldu ve okul devamsızlığına neden olabilecek hususların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Hedefler ve izlenecek yol:

Okula Dönüş Timi çalışmalarının temel hedefi, öğrencilerin eğitim hayatından kopmalarının önüne geçmek, okula devamlılığını artırmak ve ailelerin eğitim sürecine daha aktif katılımını sağlamaktır. Roman Eylem Planı kapsamında sürdürülen bu çalışmaların, çocukların eğitim hakkından eşit şekilde yararlanmasına katkı sunması amaçlanıyor.

TEKİRDAĞ'DA ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMDEN UZAK KALMASININ ÖNLENMESİ AMACIYLA HANE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.