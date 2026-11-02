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TOBB nefes kredisi 50 milyar lira ile kobilere yeniden can suyu oluyor

TOBB öncülüğündeki nefes kredisi 3 Kasım Salı başvurularla yeniden başlıyor; 50 milyar TL hacim ve firma başına 5 milyon TL'ye kadar kredi sunulacak.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

TOBB nefes kredisi 50 milyar lira ile kobilere yeniden can suyu oluyor

program detayları:

TOBB öncülüğünde hayata geçirilen nefes kredisi programı yeni dönemiyle tekrar başlıyor. Başvurular 3 Kasım Salı günü alınmaya başlanacak. Program, KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlayarak işletmelerin nakit akışına katkı sunmayı hedefliyor.

kredi hacmi ve firmalara sağlanan limitler:

Yeni pakette toplam kredi hacmi 50 milyar TL olarak belirlendi. KOBİ’lerin kullanımına sunulacak kredilerde firma başına azami limit 5 milyon TL olacak. Daha önce programın önceki dilimlerinden yararlanmış işletmeler, mevcut kredi tutarlarını 5 milyon TL'ye tamamlayacak şekilde ilave finansman başvurusunda bulunabilecek.

ETSO'dan üyelere çağrı:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, yeniden devreye alınan Nefes Kredisi’nin piyasa koşullarında işletmelere önemli bir hareket alanı sağlayacağını vurguladı. Özakalın, şartları sağlayan tüm ETSO üyelerini 3 Kasım itibarıyla başlayacak bu finansman desteğinden yararlanmaya davet etti.

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAİM ÖZAKALIN, YENİDEN DEVREYE ALINAN...

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAİM ÖZAKALIN, YENİDEN DEVREYE ALINAN NEFES KREDİSİ'NİN PİYASA KOŞULLARINDA İŞLETMELERE ÖNEMLİ BİR HAREKET ALANI SAĞLAYACAĞINI BELİRTTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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