Adıyaman'da ruhsatsız tabancayla oynarken kendini vuran kişi yaralandı

olayın ayrıntıları:

Adıyaman'ın Kömür Beldesi'ne bağlı Esence Köyü'nde, Eyüp C. (29) ruhsatsız tabancayla uğraştığı sırada silahın ateş alması sonucu kazara vuruldu.

yaralanma ve müdahale:

Vücudundan yaralanan Eyüp C., kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, Eyüp C.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

soruşturma ve takip:

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın ayrıntılarının belirlenmesi için çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

ADIYAMAN’DA, RUHSATSIZ TABANCAYLA OYNAYAN BİR KİŞİ KENDİNİ KAZARA VURARAK YARALADI.