Adıyaman'da ruhsatsız tabancayla oynarken kendini vuran kişi yaralandı

olayın ayrıntıları:
Adıyaman'ın Kömür Beldesi'ne bağlı Esence Köyü'nde, Eyüp C. (29) ruhsatsız tabancayla uğraştığı sırada silahın ateş alması sonucu kazara vuruldu.
yaralanma ve müdahale:
Vücudundan yaralanan Eyüp C., kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, Eyüp C.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
soruşturma ve takip:
Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın ayrıntılarının belirlenmesi için çalışmanın sürdüğünü açıkladı.
ADIYAMAN’DA, RUHSATSIZ TABANCAYLA OYNAYAN BİR KİŞİ KENDİNİ KAZARA VURARAK YARALADI.
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