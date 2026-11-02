Dolar 49,9663 +0,07%
Euro 56,0893 +0,66%
Bist 10.838,70 +0,74%
Altın Gram 6.276,25 +0,21%
EUR/USD 1,1220 +0,48%
Brent Petrol 108,75 -4,13%
--°

Adıyaman'da ruhsatsız tabancayla oynarken kendini vuran kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kömür Beldesi Esence Köyü'nde ruhsatsız tabancayla oynayan Eyüp C. (29) kazara vuruldu; kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu, durumu iyi, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da ruhsatsız tabancayla oynarken kendini vuran kişi yaralandı

olayın ayrıntıları:

Adıyaman'ın Kömür Beldesi'ne bağlı Esence Köyü'nde, Eyüp C. (29) ruhsatsız tabancayla uğraştığı sırada silahın ateş alması sonucu kazara vuruldu.

yaralanma ve müdahale:

Vücudundan yaralanan Eyüp C., kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, Eyüp C.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

soruşturma ve takip:

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın ayrıntılarının belirlenmesi için çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

ADIYAMAN’DA, RUHSATSIZ TABANCAYLA OYNAYAN BİR KİŞİ KENDİNİ KAZARA VURARAK YARALADI.

ADIYAMAN’DA, RUHSATSIZ TABANCAYLA OYNAYAN BİR KİŞİ KENDİNİ KAZARA VURARAK YARALADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da jandarma ekiplerinin ay sonu operasyonunda 29 şüpheliye işlem
images

Avukat aracılığıyla uzlaşma görüşmesi silahlı kavgaya dönüştü: 7 gözaltı
images

Muğla'da ekim ayında jandarmadan yoğun trafik uygulaması
images

Karabük'te Namal kavşağında kontrolsüz dönüş kazası: bir kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da aranan üç hükümlü yakalandı: üzerlerinde 37 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş ceza

Ankara'da sosyal medyadaki çocuk darp görüntüsü annesini cezaevine gönderdi

Bozkırın saklı cenneti: Şuğul Kanyonu'nda sonbaharın renkleri

E-nabız'ta karar verin: Erzurum şehir hastanesi organ bağışı çağrısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde