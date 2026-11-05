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Afyonkarahisar'da jandarma kriminal ve siber şube ile sosyal tesis inşaatları büyük oranda tamamlandı

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, jandarma kriminal, siber suçlarla mücadele şubeleri ve sosyal tesis inşaatlarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Afyonkarahisar'da jandarma kriminal ve siber şube ile sosyal tesis inşaatları büyük oranda tamamlandı

Afyonkarahisar'da jandarma tesislerinde son durum

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet verecek yeni birimlerin ve personel sosyal alanlarının oluşturulmasına yönelik inşaat çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında Jandarma Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile sosyal tesisler yer alıyor.

yapıların işlevi ve kapsamı:

Kurulacak şubeler, adli süreçlere teknik katkı sağlayacak kriminal incelemeler ile dijital suçlarla mücadele kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Sosyal tesisler ise görev yapan personel için dinlenme ve sosyal etkinlik alanları sağlayacak şekilde planlandı.

vali aktaş'ın incelemesi ve yetkililerden alınan bilgiler:

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, inşaat sahasında incelemelerde bulundu ve yetkililerden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı. Yetkililer, inşaatların büyük oranda tamamlandığını bildirdi.

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET VERECEK OLAN JANDARMA KRİMİNAL ŞUBE...

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET VERECEK OLAN JANDARMA KRİMİNAL ŞUBE, SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE SOSYAL TESİS İNŞAATLARI SÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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