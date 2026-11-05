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Kışta solunum yolu enfeksiyonları artıyor: risk grubundakiler uyarılıyor

Havaların soğumasıyla grip ve zatürre vakaları artıyor; 65 yaş üstü, çocuklar, hamileler ve kronik hastalar belirtileri hafife almamalı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kışta solunum yolu enfeksiyonları artıyor: risk grubundakiler uyarılıyor

Kış risklerine genel bakış:

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, havaların soğumasıyla birlikte grip ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlendiğini belirtti. Kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin uzaması, enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırıyor. Her yaş grubunda görülebilen bu enfeksiyonlar, özellikle belirli risk gruplarında ağır seyredebiliyor ve ek sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Kimler daha fazla risk altında:

Dr. Zeydan, 65 yaş üzerindeki kişiler, küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin influenza ve zatürre açısından daha yüksek risk taşıdığını vurguladı. Ayrıca diyabet, kalp, akciğer ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlarda enfeksiyonların daha ağır seyredebildiğini ifade etti. Bu nedenle risk grubundaki kişilerin başlangıç belirtilerini hafife almaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Belirtiler, tedavi ve korunma önerileri:

Grip genellikle ani başlayan ateş, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürükle kendini gösterir. Zatürrede ise ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve nefes darlığı öne çıkar. Dr. Zeydan, özellikle ateşin uzun sürmesi, solunum güçlüğü, bilinç bulanıklığı veya genel durumun kötüleşmesi durumunda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Korunmada aşıların önemli rolü olduğuna dikkat çeken Zeydan, grip aşısının mevsimsel influenza enfeksiyonlarına karşı, pnömokok aşısının ise zatürreye yol açabilen bazı bakterilere karşı koruyuculuk sağladığını belirtti. Risk grubundaki kişilerin aşı durumunu doktorlarıyla değerlendirmesi önerildi.

Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin etkili olmadığını hatırlatan Zeydan, gereksiz antibiyotik kullanımının direnç gelişimine yol açabileceğini; bu yüzden ilaçların doktor önerisi olmadan kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Ateş düşürücü ve diğer ilaçların da hekim yönlendirmesiyle alınması gerektiği belirtildi.

Günlük hayatta alınabilecek basit önlemler arasında elleri düzenli yıkamak, kapalı ortamları sık sık havalandırmak, hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak ve dengeli beslenmek yer alıyor. Yeterli uyku ve düzenli fiziksel aktivite de bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor. Dr. Zeydan son olarak, risk grubundaki kişilerin grip benzeri belirtiler başladığında erken dönemde doktor değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini yineledi.

HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE GRİP VE ZATÜRRE GİBİ SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA ARTIŞ...

HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE GRİP VE ZATÜRRE GİBİ SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA ARTIŞ YAŞANIRKEN, MEDLİNE ADANA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. MERİÇ ZEYDAN, ÖZELLİKLE YAŞLILAR, ÇOCUKLAR, HAMİLELER VE KRONİK HASTALIĞI BULUNAN KİŞİLERİ UYARDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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