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Muğla kroslarında 215 sporcu parkuru paylaştı

Muğla'da düzenlenen okul sporları kros il birinciliğinde merkez ve ilçelerden gelen 215 sporcu parkurda ter döktü; organizasyon sporun gücünü öne çıkardı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Muğla kroslarında 215 sporcu parkuru paylaştı

kros il birinciliği tamamlandı:

Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliği müsabakaları, merkez ve ilçelerden gelen sporcuların katılımıyla sona erdi. Etkinlik, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirildi; toplam 215 sporcu parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti. Gün boyu süren yarışlarda öğrencilerin azim ve dayanıklılığı ön plana çıktı.

yarışma detayları:

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan koşular farklı zemin ve mesafelerde düzenlendi. Katılımcılar parkur boyunca hem bireysel performanslarını sergiledi hem de takım ruhunu gösterdi. Yarışlar sırasında fair play ve sporcu güvenliği için gerekli önlemler alındı ve organizasyon akışında disiplinli bir program izlendi.

organizasyon ve sonuçlara ilişkin değerlendirme:

Müsabakaların tamamlanmasının ardından organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi, yarışlara katılan tüm sporcular tebrik edildi. Etkinlik, sporun birleştirici yönünü ve gençlerin fiziksel gelişimine katkısını ortaya koydu; il birinciliği, katılımcılara rekabet kadar deneyim ve motivasyon da kazandırdı.

OKUL SPORLARI KROS İL BİRİNCİLİĞİNDE 215 SPORCU MÜCADELE ETTİ

OKUL SPORLARI KROS İL BİRİNCİLİĞİNDE 215 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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