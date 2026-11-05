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Küçük Ayseren'e emniyetten birlik ve sürpriz dolu kutlama

Muğla'da şehit polis Tayfun Baş'ın kızı Ayseren için emniyet mensupları sürpriz doğum günü düzenledi; çeşitli birimlerden katılım ve anma gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Küçük Ayseren'e emniyetten birlik ve sürpriz dolu kutlama

Küçük Ayseren'in 6'ncı yaş günü emniyet personeliyle kutlandı

Muğla Teknoloji Koleji (MTK) Anaokulu öğrencisi Ayseren Baş için düzenlenen doğum günü etkinliğinde, emniyet teşkilatından birçok birim bir araya geldi. Organizasyon, küçük kızın yeni yaşını sevinçle karşılamasını sağlarken, aynı zamanda kaybedilen bir evladın anısına duyulan saygıyı da yansıttı.

katılan birimler ve okul yetkilileri:

Törene Özel Harekât, Trafik, Sosyal Hizmetler, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Komiser Hamdi Bey Karakolu ve devriye ekipleri olmak üzere farklı birimlerden emniyet personeli katıldı. MTK Anaokulu öğretmenleri ve okul yöneticileri de etkinlikte hazır bulundu ve programa destek verdiler.

Katılımcılar, birlikte fotoğraf çektirip küçük sürprizler hazırlayarak Ayseren'in yüzünde tebessüm oluşturdu. Emniyet personelinin samimi tavırları ve okulun hazırlıkları, öğrencinin günü özel kıldı.

anma, dilekler ve mesajlar:

Etkinlik sırasında şehit polis memuru Tayfun Baş rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Katılımcılar, Ayseren'e sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu ve ailenin yanında olduklarını vurguladılar.

Gün boyunca yapılan konuşmalarda, toplumun her kesiminden destek mesajları hatırlatılarak emniyet teşkilatının dayanışması ve şehit ailelerine gösterilen ilginin önemi öne çıktı. Küçük Ayseren'in ailesi ve okul yetkilileri, böylesi bir organizasyonun kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

Program, doğum günü kutlamasının ardından tamamlandı; organizasyona katılanlar hem Ayseren'in mutluluğuna ortak oldu hem de şehit polis memurunun anısını yaşatmayı sürdürdü.

ŞEHİT POLİS MEMURU TAYFUN BAŞ&#039;IN KIZI VE MTK ANAOKULU ÖĞRENCİSİ AYSEREN BAŞ&#039;IN 6&#039;NCI YAŞ GÜNÜ...

ŞEHİT POLİS MEMURU TAYFUN BAŞ'IN KIZI VE MTK ANAOKULU ÖĞRENCİSİ AYSEREN BAŞ'IN 6'NCI YAŞ GÜNÜ, EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARININ KATILIMIYLA KUTLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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