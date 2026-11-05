Güney Kore'de finans şirketlerine yönelik siber saldırıda veri ve fon kaybı

Finans sektöründe çok sayıda şirket hedef alındı

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül ile 3 Kasım tarihleri arasında finans sektöründe faaliyet gösteren 37 şirkete toplam 40 siber saldırı düzenlendi. Olaylar, kripto piyasasındaki güvenlik endişelerinin sürdüğü bir döneme denk geldi.

FSC, saldırılar sonucu 473 bin kişisel veri kaydının yasa dışı şekilde ele geçirildiğini ve şimdiye kadar bildirilen toplam fon kaybının yaklaşık 1 milyar won (yaklaşık 750 bin dolar) olduğunu bildirdi. Kurum, çalınan verilerin ağırlıklı olarak çalışan bilgileri, müşterilerin adları, kimlik numaraları ve hesap numaralarından oluştuğunu belirtti.

ele geçirilen veriler ve fonların kaynağı:

Açıklamada müşterilerin hesap şifrelerinin çalındığına ilişkin herhangi bir vaka bildirilmediği vurgulandı. Bununla birlikte, finans ve kripto varlık şirketlerinin bazı yönetim hesaplarından küçük ölçekli fon çıkışları gerçekleştiği kaydedildi. FSC, şu ana kadar bireysel kullanıcıların fon kaybına uğramadığını bildirdi.

Yetkililer, saldırıların hedef aldığı sistemlerin ve veri erişim noktalarının titizlikle inceleneceğini, etkilenen şirketlerin denetleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti. Finansal Denetim Servisi (FSS) ile koordinasyon içinde hareket edileceği belirtildi.

yetkililerin tutumu ve alınacak önlemler:

FSC Başkanı Lee Eog-weon, artan yapay zeka kaynaklı siber saldırı tehditlerine karşı güvenlik zaaflarına müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Lee, ciddi yönetim eksiklikleri veya müdahalede ihmaller tespit edilmesi halinde şirket yönetiminin, CEO dahil, ilgili yasa ve düzenlemeler uyarınca sorumlu tutulacağını kaydetti.

Yetkililer yaşanan saldırıları, finansal kuruluşların güvenlik zafiyetlerini gidermek için önemli bir uyarı olarak değerlendiriyor ve tüketicinin korunması amacıyla kapsamlı denetim ve iyileştirme sürecinin sürdürüleceğini açıkladı.

YAPAY ZEKA KAYNAKLI ARTAN SİBER SALDIRI TEHDİTLERİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER İÇİN TOPLANTI YAPILDI