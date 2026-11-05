Ağrı'da ev sohbetleriyle okuma kültürünü büyüten öğretmenler

Maarifin Kalbinde Kitap Sohbetleri projesi

Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yaklaşık 45 gün önce başlatılan "Maarifin Kalbinde Kitap Sohbetleri" çalışması, gönüllü öğretmenlerin öğrenci ailelerini evlerinde ziyaret ederek kitap okumasına dayanıyor. Projede öğretmenler, okul saatleri dışında belirlenen kitapları okuyup tahlil ettikten sonra ailelerle bir araya gelerek çay ve sohbet eşliğinde okuma etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Nasıl uygulanıyor:

Öğretmenler önce seçilen kitapları inceleyip tartışıyor, ardından öğrenci ailelerinin evlerine konuk oluyor. Bu ziyaretlerin amacı; öğretmenlerin hem sözle hem davranışla rol model olması ve kitap okuma alışkanlığının yalnızca okulda değil, aile ortamında da benimsenmesini sağlamak. Etkinlikler sırasında aile üyeleri çocuklarla birlikte kitap okuyor ve okuma sürecine dâhil ediliyor.

Projeye dair gözlemler ve beklentiler:

Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Abdülhalik Çakan, projenin öğretmenlerden yoğun ilgi gördüğünü ve okuma gruplarının kısa sürede arttığını belirtti. Çakan, "Öğretmenlerimizle hem kitap okumayı hem oturup sohbet etmeyi, çay içmeyi planladık. Okuyan öğretmenler, okuyan nesiller dedik. Öğretmenlerimizin rol model olma noktasında sadece sözle değil, kitap okuyarak da hem öğrencilerimize hem velilerimize örnek olmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çakan ayrıca, çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirmesinin önemine vurgu yaparak, "Günde yarım saat, 40 dakika da olsa ekranları kapatıp çocukların hayal dünyalarını geliştirecek kitaplara dalmalarını istiyoruz. İlk öğrenmenin ailede başladığını biliyoruz. Ailelerimizin de çocuklarıyla kitap okuyarak projemize destek olmalarını bekliyoruz" dedi ve projenin yıl boyunca devam etmesini hedeflediklerini söyledi.

Ailelerin ve öğrencilerin deneyimi:

Proje kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Çakan da İbrahim Çeçen İlkokulu öğretmenleriyle birlikte öğrenci Eren Kadir Kandemir’in evini ziyaret etti. Kandemir, öğretmenlerin ev ziyaretlerinin çocuklarda kitap okuma alışkanlığının gelişmesine katkı sunduğunu belirterek, öğretmenlerin desteğiyle kendilerinin de kitap okumaya başladıklarını anlattı. Kandemir, "Bugün öğretmenlerimiz evimizi ziyaret etti. Çay ve sohbet eşliğinde kitaplarımızı okuduk, güzel vakit geçirdik. Kitap okuma projesi gerçekten çok güzel bir şey. Çocuklarımızın kültürünü, sohbetini ve ahlakını da geliştiriyor. İnşallah bu proje devamlı olur ve biz de çocuklarımız için destek olmaya devam ederiz" diye konuştu.

Kandemir projenin aile içindeki alışkanlıklara da yansımaya başladığını ifade ederek, "Artık telefon, tablet ya da televizyon yerine ‘Kitap açıp okuyalım mı?’ diye sorular yönelmeye başladı. Bu çok güzel bir gelişme" dedi. Öğrenci Hiranur Doğan ise öğretmenleriyle birlikte kitap okumaktan mutluluk duyduğunu, ziyaretlerin özgüvenini artırdığını söyledi: "Öğretmenimin yanıma gelip hikaye okuması beni mutlu ediyor, özgüvenimi artırıyor. Beraber kitap okuyup etkinlikler yapıyoruz, çoğu zaman da sohbet ediyoruz. Öğretmenimle kitap okuduğum zaman kendimi daha mutlu hissediyorum. Kitap okuyarak dijital ortamdan, televizyondan ve benzeri teknolojik aletlerden de uzak duruyorum."

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve katılımcı öğretmenler, projeye destek veren ailelere teşekkür ederken, uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlayarak okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

AĞRI’DA ÖĞRETMENLER KİTAP SEVGİSİNİ EVLERE TAŞIYOR