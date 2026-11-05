Mersin'in yeni raylı omurgası: 9,93 kilometrelik m2 hattı için hazırlıklar yoğunlaştı

M2 tramvay hattı için çalıştay tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Mott MacDonald ve Prota Mühendislik iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, kent içi ulaşımı güçlendirecek 9,93 kilometrelik M2 Tramvay Hattı için teknik, çevresel ve sosyal değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda proje finansmanı, işletme modeli, iş sağlığı ve güvenliği ile hassas kullanıcıların erişilebilirliği gibi konular ele alındı.

Proje ölçeği ve güzergah:

Planlanan hat, 3 Ocak Kent Meydanı-Şehir Hastanesi-MEŞOT güzergahında çift hat olarak projelendirildi. Hattın uzunluğu 9,93 km olup, ortalama istasyon mesafesi 600-700 metre olarak öngörülüyor. Projede toplam 11 istasyon ve 1 depo sahası yer alacak. M1 Metro Hattı, T1 Tramvay Hattı, M2 Tramvay Hattı ve Tarsus Tramvay Hatlarının kesin projeleri AYGM tarafından onaylanmış; M2 hattı ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2026 yılı yatırım programına alınmıştır. Projenin finansmanı için şu aşamada Hazine ve Maliye Bakanlığından uygun görüş bekleniyor.

Uluslararası ve yerel paydaşların rolleri:

Çalıştayda EBRD Türkiye Temsilcisi Cem Ocak, Mott MacDonald Sosyal Uzmanı Ece Engin, Mott MacDonald Kıdemli Teknik Uzmanı Daniel Sestak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörü ve Çevre Mühendisi Serel Büyük, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Dr. Sinan Can, Raylı Sistemler Şube Müdürü Salih Yılmaz ve Yüksek Şehir Plancısı Elif Kızılay sunumlar gerçekleştirdi. Toplantı boyunca EBRD ile yürütülen kredi görüşmeleri kapsamında teknik ve çevresel sosyal başlıklarda danışmanlık sağlanması için Mott MacDonald ile koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu çalıştay açılışında, "Mott MacDonald ekibi, teknik konularda idaremiz ve EBRD ile koordineli şekilde süreci yürütecek. Çevresel ve sosyal konularda ise firmanın Türkiye ekibi yine idaremiz ve EBRD ile koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürecek" ifadelerini kullandı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Saha çalışmaları ve beklenen etkiler:

Mott MacDonald yetkilileri, hattın kent ulaşım yoğunluğunun yüksek olduğu bir koridorda planlandığını; MEŞOT ve Şehir Hastanesi'nden kent merkezine ulaşımın 15-20 dakika arasında, hızlı ve güvenli şekilde sağlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Saha çalışmaları kapsamında veri toplama, toplumsal cinsiyet etki değerlendirmesi ve erişilebilirlik analizleri yürütülecek.

Raylı Sistemler Şube Müdürü Salih Yılmaz projeyi değerlendirirken, Mersin'in hızlı büyüyen bir kent olduğuna dikkat çekti ve toplu taşıma altyapısında raylı sistemlerin önemini vurguladı. Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile dış finansman onay görüşmelerinin sürdüğünü, EBRD ile yürütülen finansman görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından ihale ve yapım aşamalarına geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mott MacDonald Sosyal Uzmanı Ece Engin ise artan nüfus ve büyüyen ihtiyaçlar karşısında hattın kent ulaşımına katkı sağlayacağını belirtti ve belediyenin birimlerinin entegrasyonuna dikkat çekti. Engin, "Umuyoruz ki Mersin’e faydalı bir proje olacak ve artan ihtiyaçların karşılanmasına önemli katkı sunacak. Bir an önce hayata geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Çalıştay, sunumların ardından gerçekleştirilen saha gezisiyle tamamlandı. Toplantıda ele alınan teknik, çevresel ve sosyal başlıklar projenin sonraki aşamalarına ışık tutacak şekilde raporlanacak ve finansman görüşmelerinin sonuçlarına göre uygulama takvimi netleşecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN 9,93 KİLOMETRELİK M2 TRAMVAY HATTI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR.