Patnos'ta şeffaflık vurgusu: borç değil hizmet önceliğimiz

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, 2 Kasım 2026 tarihinde halka açık yapılan Patnos Belediye Meclisi toplantısında, belediyenin geçmiş dönemden devraldığı borç yüküne rağmen yeni borç oluşturmadan hizmet üretmeye devam ettiklerini açıkladı.

Toplantıda açıklanan mali durum:

Taşkın, göreve geldikleri ilk günden itibaren belediyenin mali tablosunu kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaştıklarını belirtti. Geçmiş dönemden devralınan borç miktarını yaklaşık iki yıldır çeşitli platformlarda dile getirdiklerini ve kamuoyuna açıklanan rakamların yeni olmadığını vurguladı.

Hizmet üretimi ve şeffaflık taahhüdü:

Belediyenin gerçekleştirdiği çalışmaların ve borçların tamamına ilişkin mali verilerin resmî, tasdikli ve doğrulanabilir belgelerle kamuoyunun bilgisine sunulacağını söyleyen Taşkın, mali zorluklara rağmen belediye imkânlarını verimli kullanarak ilçenin ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini ifade etti.

Taşkın, "Mazeret üretmedik, hizmet ürettik" diyerek, belediyecilik anlayışlarının borçları hizmetlerin aksatılması için gerekçe olarak görmediğini belirtti ve Patnos halkının belediyenin geçmişi ve mevcut mali durumu hakkında bilgi sahibi olma hakkı bulunduğunu vurguladı.

Başkan Taşkın, bugüne kadar paylaştıkları mali tablonun arkasında olduklarını ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak belgeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

PATNOS BELEDİYE BAŞKANI TAŞKIN: "BORÇ DEĞİL HİZMET ÜRETTİK"