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Afyonkarahisar'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS ile yerinde takip edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TÜFİS kapsamında Afyonkarahisar'daki marketlerde tarımsal ürün fiyatlarını yerinde denetleyip verileri kaydetti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Afyonkarahisar'da marketlerde tarımsal ürün fiyatları TÜFİS ile yerinde takip edildi

Afyonkarahisar'da piyasa fiyatları izleme çalışması:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde tarımsal ürünlerin satış fiyatlarını yerinde inceleyerek kayıt altına aldı. Çalışma, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında yürütüldü ve ekipler fiyat verilerini doğrudan mağazalardan topladı.

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Denetimler, Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren çeşitli marketleri kapsadı. Ekipler ürün bazında fiyatları tespit ederek sistematik şekilde kayıt altına aldı; böylece piyasa verilerinin güncel ve karşılaştırılabilir olması hedeflendi.

Hedefler ve verilerin değerlendirilmesi:

Çalışmanın amacı, tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerini izlemek ve elde edilen verileri değerlendirme süreçlerinde kullanmaktır. Toplanan bilgiler, fiyat dalgalanmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine temel oluşturacak ve ilgili süreçlerde kullanılacaktır.

Bu izleme faaliyetlerinin, piyasada şeffaflığı artırma ve fiyat oluşumlarının daha sağlıklı takip edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR’DA TARIMSAL ÜRÜNLERİN PİYASA FİYATLARININ İZLENMESİ AMACIYLA MARKETLERDE FİYAT...

AFYONKARAHİSAR’DA TARIMSAL ÜRÜNLERİN PİYASA FİYATLARININ İZLENMESİ AMACIYLA MARKETLERDE FİYAT TAKİP ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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