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Afyonkarahisar'da okullar çevresinde huzur uygulaması başlatıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla merkez ve ilçelerde okul, park, yurt ve işletmelerde kapsamlı huzur denetimleri gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'da okullar çevresinde huzur uygulaması başlatıldı

Afyonkarahisar'da huzur uygulaması:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretim ortamlarında huzur ve güvenin sağlanması ile suç ve suçlularla etkin mücadele amacıyla il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı denetim yaptı. Uygulama, öğrencilerin korunduğu alanlarda düzen ve güvenlik algısını güçlendirmeyi hedefledi.

İl merkezindeki denetimlerin ayrıntıları:

Merkezde polis ekipleri 19 park ve bahçe, 32 okul ve çevresi, 12 yurt çevresi, 10 kafe, 10 market ve 8 internet kafeyi kontrol etti. Yapılan sorgulamalarda 136 şahıs ve 16 araç hakkında kimlik ve durum tespitleri gerçekleştirildi, bu kapsamdaki denetimlerde bir araca idari yaptırım uygulandı.

İlçelerdeki uygulama ve sonuçları:

İlçe merkezlerinde ise ekipler 111 okul ve çevresi, 8 yurt çevresi, 9 metruk bina, 4 kafe, 4 internet kafe, 19 park ve bahçe, 3 oyun salonu ve 9 marketi denetledi. Bu alanlarda toplam 357 şahıs ve 132 araç sorgulandı.

Gerçekleştirilen denetimlerin ardından yetkililer, uygulama kapsamında herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadığını bildirdi. Ekiplerin periyodik kontrolleriyle eğitim ortamlarında huzurun korunmasına devam edileceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’DA ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL, PARK, BAHÇE VE...

AFYONKARAHİSAR’DA ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL, PARK, BAHÇE VE İŞLETMELERDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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