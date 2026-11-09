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Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Sinanpaşa'da peçeteye emdirilmiş üç parça uyuşturucu ele geçirildi; 8 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı, soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Sinanpaşa İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ele geçirilen madde, üç ayrı peçeteye emdirilmiş şekilde bulundu. Güvenlik güçleri, söz konusu bulgular üzerinden olayın ticaret boyutunu araştırmaya devam ediyor. 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ifadesi, operasyona ilişkin bilginin temelini oluşturuyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon sonucu toplam sekiz şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden T.Ö., Z.R.E., T.S., M.Y.Ş. ve G.İ. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. S.A.T. adli kontrol şartıyla salıverilirken, soruşturma kapsamında M.A. ve M.A. isimli iki zanlı, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilip çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, delillerin laboratuvar incelemeleri ve şüphelilerin bağlantılarının tespitine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Yetkililer, benzer olaylarda adli sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN SİNANPAŞA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU...

AFYONKARAHİSAR’IN SİNANPAŞA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ADET PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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