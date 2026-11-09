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Gece yarısı Tepebaşı'nda işçilerin kaldığı binada yangın kontrol altına alındı

Eskişehir Tepebaşı Muttalip Emirler Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı üç katlı binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:37

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı Tepebaşı'nda işçilerin kaldığı binada yangın kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Muttalip Emirler Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde, dün gece inşaat işçilerinin kaldığı üç katlı bir binada yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saha ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi; ancak binada maddi hasar meydana geldi.

müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve ekiplerin teknik incelemesi sürüyor.

Olayla ilgili olarak yetkililer, yürütülen çalışmaların sonucuna göre gerekli değerlendirmelerin yapılacağını bildirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE İNŞAAT İŞÇİLERİNİN İKAMET ETTİĞİ 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ESKİŞEHİR'DE İNŞAAT İŞÇİLERİNİN İKAMET ETTİĞİ 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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