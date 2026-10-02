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Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına operasyon: bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet'in sokak satıcılarına yönelik operasyonda 76 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve 28 sentetik ecza ele geçirildi; D.K. tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına operasyon: bir kişi tutuklandı

afyonkarahisar'daki operasyon:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda arama ve incelemeler gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ele geçirilen malzeme:

Yapılan aramalarda 76 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.

şüpheliye yönelik hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak D.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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