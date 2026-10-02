Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına operasyon: bir kişi tutuklandı

afyonkarahisar'daki operasyon:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda arama ve incelemeler gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ele geçirilen malzeme:

Yapılan aramalarda 76 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.

şüpheliye yönelik hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak D.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI.