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Konya'da jandarmadan kapsamlı kaçak tütün ve alkol operasyonu

Konya İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim arasında düzenlenen operasyonda kaçak sigara, tütün ürünleri ve yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da jandarmadan kapsamlı kaçak tütün ve alkol operasyonu

Konya'da jandarmadan kaçak ürün operasyonu

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1-31 Ekim tarihleri arasında çok sayıda kaçak tütün ve alkol ürünü ele geçirdi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda muhafaza altına alınan ürünler arasında 3 bin 201 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 24 bin 162 paket içi tütün doldurulmuş makaron, 16 bin 70 adet boş makaron, 15 adet ısıtılmış tütün ürünü, 40 kg nargile kömürü, 10 kg nargile tütünü, 20 adet 10 gramlık toz tütün, 10 adet elektronik sigara, 210 adet puro ve 30 kg kıyılmış tütün yer aldı.

Ayrıca 98 adet gümrük kaçağı parfüm, 151 litre etil alkol, 1 adet alkol kiti, çeşitli markalara ait bandrol ve TAPDK işareti bulunmayan toplam 100 litre kaçak alkol, 805,35 litre rakı, 467 litre viski, 135 litre votka ve 1,5 litre sahte şampanya da ele geçirildi.

şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyonlar kapsamında yakalanan 9 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK TÜTÜN VE ALKOL...

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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